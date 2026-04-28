La cordobesa Fátima Ouhaddou liderará el maratón de España en el Europeo de Birmingham

Córdoba volverá a estar presente en la élite del atletismo europeo. Y lo hará con nombre propio. Fátima Ouhaddou será una de las grandes protagonistas del Campeonato de Europa que se celebrará en Birmingham del 10 al 16 de agosto, tras figurar en la preselección de la Real Federación Española de Atletismo para la prueba de maratón.

La fondista aguilarense no acude como una más. Llega como actual campeona de Europa de la distancia, convertida en una de las principales bazas del equipo nacional en una cita en la que España aspira a pelear por los puestos de honor.

El momento competitivo de Ouhaddou avala su papel dentro de la expedición. En lo que va de temporada, la cordobesa ha firmado un calendario de alto nivel, con hitos como su título de campeona de España de media maratón en Mérida o su victoria en la Media Maratón de Córdoba, donde volvió a dejar patente su dominio en pruebas de fondo.

El resto de la preselección

La maratón femenina contará con un grupo de cinco atletas, entre las que se encuentra la propia atleta aguilarense junto a nombres contrastados del atletismo español. Repetirán presencia en un Europeo -aunque esta vez en la distancia reina- Laura Luengo, Ester Navarrete y Meritxell Soler, integrantes junto a Ouhaddou del equipo que logró el bronce por equipos en Roma 2024. A ellas se suma Carolina Robles, que en aquel campeonato fue finalista en los 3.000 metros obstáculos.

El equipo se completa con perfiles de peso dentro del ránking nacional. Luengo, con una marca de 2:22:31, es la segunda mejor española de la historia; Soler (2:23:49) ocupa el tercer lugar histórico y fue olímpica en París 2024; mientras que Navarrete (2:24:31) figura entre las mejores del país y ya sabe lo que es colgarse el oro por equipos en el Europeo en ruta de Bruselas.

En categoría masculina, la preselección incluye al plusmarquista nacional de media maratón, Carlos Mayo, que debutará en la distancia en un gran campeonato internacional tras la plata europea por equipos en Bruselas. Junto a él figuran el campeón de España de campo a través, Nassim Hassaous (2:08:44), y el doble campeón nacional de media maratón (2025 y 2026), Jorge González (2:08:34). Completan el bloque el campeón de España de maratón en 2024, Ibrahim Chakir (2:07:21), olímpico en París y quinto mejor español histórico; Fernando Carro, campeón nacional de media en 2022 y debutante en ruta en un gran evento; e Ilias Fifa, integrante del equipo subcampeón de Europa de 10 km en Bruselas 2025.

La competición de maratón se disputará el domingo 16 de agosto, con la prueba femenina programada a las 9.10 horas (hora española), apenas cuarenta minutos después de la salida masculina.