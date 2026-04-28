La afición del Coto Córdoba responde: el club ya camina hacia el segundo autobús rumbo a Castellón

El Coto Córdoba no estará solo en Castellón. Si la propuesta del club ya había despertado interés en los días previos, ahora la respuesta ha dado un paso más: la expedición blanquiverde apunta a desplazamiento multitudinario en el duelo de vuelta por el ascenso a Primera FEB ante el Amics Castelló (domingo, 12.00 horas).

Con el primer autocar ya completo, la entidad trabaja ahora sobre el segundo, cuya ocupación avanza a buen ritmo y presenta una clara perspectiva de lleno en las próximas fechas. En total, serán dos los vehículos que acompañen al equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez en una cita que espera zanjarse con feliz desenlace tras el 105-75 logrado en Vista Alegre.

Una gran acogida

La iniciativa, que incluye viaje, entrada y bocadillo por un precio de ocho euros, ha tenido una acogida notable desde su lanzamiento. El primer autobús, con 71 plazas, ya ha sido completado, mientras que la entidad trabaja con la previsión de llenar un segundo vehículo, en este caso de 60 plazas y patrocinado por la Diputación de Córdoba.

No habrá, en cualquier caso, una tercera expedición organizada, por cuestiones logísticas y de margen temporal, por lo que el foco está ahora en cerrar el lleno del segundo vehículo con dirección al Pabellón Ciudad de Castellón.

Más allá del viaje colectivo, el club ha habilitado la posibilidad de adquirir entradas al mismo precio -ocho euros- para aquellos aficionados que opten por desplazarse por su cuenta. Un detalle relevante en un fin de semana que se presenta especialmente propicio para la movilización cordobesa.

Puede formalizar su participación, así como consultar todos los detalles, en la web oficial del Coto Córdoba de baloncesto.

Un grupo de jugadores del Coto Córdoba, junto a su afición en el pasado duelo ante el Amics Castelló. / A.J. GONZÁLEZ

Fin de semana blanquiverde

Y es que el contexto también juega a favor. La coincidencia en suelo castellonense del partido del Córdoba CF ante el Castellón, el sábado por la tarde (18.30 horas), convierte el fin de semana en una oportunidad ideal para que numerosos aficionados enlacen ambos compromisos y respalden al Coto en su asalto final al ascenso. De hecho, desde el propio equipo de El Arcángel ya se han aprovechado estas fechas para animar al cordobesismo desplazado a Castalia a que también acuda en apoyo al bloque de Gonzalo Rodríguez, apenas unas horas después.

El viaje organizado, conforme al plan inicial, partirá desde Vista Alegre a las 3.30 horas de la madrugada domingo, con llegada prevista a Castellón a tiempo para el inicio del encuentro, fijado a las 12.00 horas. El regreso a Córdoba se realizará una vez finalice el partido.