La Media Maratón de Córdoba abre inscripciones este 29 de abril con 7.800 dorsales para su 40ª edición

La cuenta atrás para una de las citas más emblemáticas del calendario atlético cordobés ya está en marcha. El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) abrirá este miércoles, 29 de abril, el plazo de inscripción para la 40ª edición de la Media Maratón de Córdoba, una convocatoria que pondrá a disposición de los corredores un total de 7.800 dorsales.

El proceso de inscripción arrancará a partir de las 18.00 horas, exclusivamente a través de la web oficial de la prueba, y permanecerá abierto hasta el próximo 11 de noviembre, o hasta agotar existencias.

La organización ha establecido un sistema escalonado de precios en función de la fecha de registro. En un primer tramo, desde la apertura del plazo hasta el 24 de septiembre, la inscripción tendrá un coste de 18 euros. Posteriormente, entre el 25 de septiembre y el 8 de noviembre, el precio ascenderá a 22 euros. Finalmente, en los últimos días, del 9 al 11 de noviembre, el dorsal podrá adquirirse por 31 euros.

Una edición señalada

La prueba, organizada por el Imdeco, alcanzará este año su cuadragésima edición, consolidada como una de las grandes citas populares del atletismo en Andalucía. Como es habitual, el recorrido discurrirá por algunos de los enclaves más representativos de la ciudad, combinando el componente deportivo con el atractivo patrimonial.

Uno de los puntos más reconocibles del trazado volverá a ser la llegada en la Puerta del Puente, meta tradicional de la carrera y uno de los espacios más simbólicos del recorrido. «Esta edición será muy especial. No se trata solo de correr, sino de sentir, disfrutar y descubrir la ciudad», indicó la presidenta del organismo municipal, Isabel Albás.