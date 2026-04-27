Madueño y Cifuentes se imponen por la mínima en el RallyCrono de Villaviciosa

Villaviciosa de Córdoba volvió a convertirse en punto de referencia del automovilismo andaluz con la disputa de la segunda edición del RallyCrono de Villaviciosa, tercera cita puntuable del Campeonato de Andalucía de la especialidad. La prueba, organizada por la Escudería Villacor, reunió a 32 equipos sobre la carretera CO-3405, en un recorrido técnico de 10,4 kilómetros al que los participantes dieron tres pasadas, para completar un total de 31,2 kilómetros cronometrados. Su clasificación final se resolvió con un margen mínimo en cabeza. Antonio Madueño y David Cifuentes lograron la victoria absoluta y dentro del campeonato andaluz a los mandos de un Citroën Saxo VTS, tras firmar un tiempo total de 22:49.5.

Apenas 3,3 segundos después cruzaron la meta Sergio José Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez, que con su BMW M3 E36 volvieron a situarse en posiciones destacadas y concluyeron segundos, tanto en la general como en la clasificación autonómica, con un registro de 22:52.8. El podio del certamen andaluz lo completaron Cristóbal Palacios e Isaac López-Ibarra, terceros con su Ford Sierra Cosworth 4x4, a 22,1 segundos de la cabeza tras detener el crono en 23:11.6.

Cambios en la clasificación scratch

En la clasificación scratch absoluta, que incluye a equipos no inscritos en el campeonato andaluz, se produjeron algunas variaciones. Tras Madueño y los hermanos Rodríguez, la tercera posición fue para Jesús Adorna y María Jesús Trenas, que llevaron su Peugeot 208 T16 R5 hasta el podio con un tiempo de 23:04.3. En este cómputo, Palacios y López-Ibarra descendieron a la cuarta plaza, mientras que la quinta posición fue para Cristian Carrasco y Marta Díaz, quienes además se impusieron en su categoría con su Peugeot 106 tras marcar un tiempo de 23:32.3. Muy cerca finalizaron Javier Domínguez y José Joaquín Gómez, sextos con su Hyundai i20 R5.

Cristóbal Palacios e Isaac López-Ibarra, en su Ford Sierra Cosworth 4×4. / faa

Resultados por categorías

La competición dejó también vencedores diferenciados en cada clase. En la Clase I, el triunfo fue para José Carlos Tirado García y Jorge Tirado García con su Peugeot 106 Rallye, únicos en completar la prueba en su categoría. En la Clase II, Cristian Carrasco y Marta Díaz se impusieron con su Peugeot 106, por delante de Antonio Arribas y Francisco Gallardo. En la Clase III, Rafael Aljama Peinado y Mercedes Ferrer Fernández lograron la victoria con un Renault Clio RS 2.0 16V, superando a Enrique Granados y José Antonio Jurado.

En la Clase IV, Julio Orejudo Dueñas y Francisco Javier Ortiz Ruiz dominaron con su Peugeot 206 XS. En la Clase V, los hermanos Rodríguez Martín volvieron a imponerse con el BMW M3 E36. En la Clase VI, Cristóbal Palacios e Isaac López-Ibarra no tuvieron oposición con su Ford Sierra Cosworth 4x4. En la Clase VII, Antonio Madueño y David Cifuentes reforzaron su triunfo general con otra victoria en su categoría. Por último, en la Clase VIII, Jesús Adorna y María Jesús Trenas se adjudicaron el primer puesto con su Peugeot 208 T16 R5, por delante del Hyundai i20 R5 de Javier Domínguez.

Además, el trazado dejó fuera de combate a siete equipos, que no pudieron completar la prueba por diferentes incidencias mecánicas o abandonos. Entre ellos se encontraban Roberto Cano y Rocío Escobar con su Peugeot 308 Racing Cup, Aitor Iborra y Aitor Cruz con un Renault Clio Cup IV, así como Roberto Chico y David Chico con un Suzuki Swift Sport N3.

Copa Diputación y clasificación general

En la Copa Diputación de Córdoba, la victoria también fue para Antonio Madueño y David Cifuentes, seguidos por Cristóbal Palacios e Isaac López-Ibarra, mientras que el tercer puesto fue para Daniel Laguna y Francisco Javier Muñoz, todos ellos con vehículos Citroën Saxo VTS en el caso de los dos primeros y el tercero.

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Tras la disputa de esta tercera prueba, el Campeonato de Andalucía de Rallycronos 2026 comienza a perfilar su clasificación general, con Sergio José Rodríguez al frente de la provisional.