Diez medallas del cordobés Ponce Team en el Campeonato de España de Kick Boxing y Muay Thai

Ocho cordobeses -siete competidores y un seleccionador- pertenecientes al Ponce Team compitieron con la selección andaluza de kick boxing del 22 al 26 de abril pasados en el Campeonato de España de Kick Boxing, organizado por la Federación Española de Kick Boxing y Muay Thai, así como por el CSD, en La Nucía -Alicante-, localidad a la que acudieron más de 1.000 deportistas que integraron las selecciones de las distintas comunidades autónomas.

Siete medallas en kick boxing y tres en muay thai

El club cordobés Ponce Team logró un total de diez medallas en el Campeonato Nacional. Dos de ellas fueron de plata, concretamente para Hosni y Karim, mientras que otras cinco fueron repartidas entre África, Ezequiel, Benito, Ismael y Randy.

Integrantes cordobeses de la selección andaluza de kick boxihng, incluido el seleccionador. / CÓRDOBA

Estas medallas fueron ganadas en una dura pugna, ya que para lograr los difíciles metales tuvieron que ganar varias rondas. Meses antes, todos ellos tuvieron que ser campeones de Andalucía y, para ello, también debieron superar diversas rondas en el campeonato autonómico. El éxito en el torneo andaluz fue el que los llevó, directamente, a competir en el Campeonato de España de Kick Boxking defendiendo la selección andaluza.

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Nuevo triunfo,. por lo tanto, para el Ponce Team, entrenado por el reconocido entrenador Antonio Ponce, campeón mundial de kick boxing, guardia civil e instructor policial , referente del kick boxing cordobés, que tiene que sumar a estás, las tres medallas conseguidas la semana pasada en el Campeonato de España de Muay Thai y que completan, así, la decena de medallas logradas por el Ponce Team.