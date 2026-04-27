El Campus de Voleibol ‘Rafa Pascual’ presenta su undécima edición, del 28 de junio al 3 de julio

El voleibol volverá a tener un papel protagonista en el calendario deportivo cordobés con la celebración de la undécima edición del Campus de Voleibol Ciudad de Córdoba ‘Rafa Pascual’, que se desarrollará del 28 de junio al 3 de julio. La iniciativa fue presentada este lunes en la Diputación de Córdoba, en un acto que contó con la presencia de distintas autoridades institucionales y responsables del proyecto.

Entre ellos, el delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el director deportivo del club y del campus, Rafa Vargas; el presidente de la Academia Voleibol Córdoba, Jaime Tendero; y el exjugador internacional Rafa Pascual, figura central de esta actividad formativa.

Una propuesta consolidada

El campus está dirigido a jugadores nacidos entre 2007 y 2018 y se desarrollará en diferentes instalaciones de la capital cordobesa, concretamente en los pabellones de Valdeolleros, El Naranjo, Fidiana y Vistalegre. La organización corre a cargo de la Academia Voleibol Córdoba, con Rafa Vargas y Begoña Sáez al frente del equipo técnico.

Durante seis días, los participantes trabajarán aspectos técnicos y tácticos del voleibol, con una planificación adaptada a las distintas edades y niveles, combinando sesiones de entrenamiento con actividades lúdicas.

El campus, además, contará con la participación de profesionales vinculados al voleibol nacional e internacional. Entre ellos figuran entrenadores con experiencia en Superliga como Israel Rodríguez, Charly Carreño y Flavio Calafell, así como exjugadoras internacionales como Marta Gens, Lorena Weber o Gema Capel.

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También está prevista la presencia de jugadores en activo de la selección española, como Raquel Montoro, Raquel Lázaro, Ana Escamilla, Fran Ruiz o Ángel Trinidad, además de técnicos con experiencia en selecciones internacionales, como Fernando Morales.