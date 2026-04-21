El Real Club Priego se cita con la historia en Europa: asalto a las semifinales de la Europe Cup

El Real Club Priego Fundación Kutxabank vuelve a mirar a Europa con ambición. El conjunto prieguense de tenis de mesa afronta este miércoles (19.00 horas) uno de los mayores retos de su trayectoria reciente, con la disputa de la ida de las semifinales de la Europe Cup ante el Lille Metropole TT en territorio francés. Un paso más en un recorrido continental que ya es histórico para la entidad.

Un hito europeo para el club

La eliminatoria supone un punto de inflexión para el cuadro cordobés, que alcanza por primera vez en su historia las semifinales de una competición europea. Un logro que llega, además, en paralelo a su dominio en el panorama nacional, tras proclamarse recientemente campeón de la Superdivisión masculina por undécima ocasión.

De hecho, el salto al contexto continental no ha sido inmediato, pero sí progresivo. Tras su participación en la Liga de Campeones, el conjunto prieguense recaló en la Europe Cup, donde ha ido superando rondas hasta situarse entre los cuatro mejores del torneo. Para alcanzar esta ronda el Real Club Priego dejó atrás a rivales como el ASD Marcozzi Cagliari y el HB Ostrov, hasta el punto de consolidarse como uno de los aspirantes al título.

Enfrente, no obstante, estará un Lille Metropole TT que también ha mostrado solidez en su recorrido. El conjunto francés accedió a semifinales tras superar al SKST Havirov y al STK Vyhne, con un balance prácticamente impecable, cediendo únicamente un set en ambas eliminatorias, por lo que la batalla está asegurada en los dos duelos que asoman por delante.

Una eliminatoria a doble asalto

De este modo, el primer capítulo del cruce se escribirá este miércoles en Francia, donde el conjunto prieguense tratará de obtener un resultado favorable que le permita encarar con garantías el desenlace. La vuelta se disputará el domingo en Priego de Córdoba, donde se decidirá qué equipo accede a la final de la competición, por lo que el cuadro cordobés tratará de imponerse haciendo bueno el factor cancha.