El Cajasol Ángel Ximénez se juega el billete a la fase final de la Copa del Rey ante el intimidante Bidasoa

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil de balonmano afronta una de esas noches que marcan temporada. El conjunto pontanense recibe este miércoles (20.30 horas) al Bidasoa Irún en el pabellón Alcalde Miguel Salas, con el objetivo de sellar su clasificación para la fase final de la Copa del Rey, que se disputará en Alicante durante el primer fin de semana de junio. La eliminatoria se decidirá a partido único, por lo que no existe margen de error.

Un histórico en el camino

Enfrente estará uno de los nombres propios del balonmano nacional, un Bidasoa que llega como cuarto clasificado en la Liga Asobal y que ya sabe lo que es imponerse esta temporada al conjunto de Puente Genil en los dos precedentes ligueros.

El cuadro dirigido por Alejandro Mozas presenta una plantilla equilibrada y profunda en todas sus líneas. Destaca su capacidad ofensiva desde los extremos, con nombres como Cavero, Xavier González, Dariel García o el ex pontanense Xavi Túa, además de una dirección de juego sólida con Gorka Nieto y Nacho Vallés. A ello se suma el potencial de sus primeras líneas -Nevado, Mielczarski o Rodrigo Salinas- y una portería de garantías con Leonel Maciel y Jakub Skrzyniarz.

Pero si algo sostiene la ilusión local es el momento del equipo de Toni Malla. El reciente triunfo ante Torrelavega ha reforzado la confianza de un bloque que ha ganado profundidad en las últimas semanas. La recuperación de Dani Serrano -renovado además hasta 2028-, el buen momento de Pablo Simonet y David Estepa, y la aportación de los últimos refuerzos, como Nori Benhalima, Vieira o Ribeiro, han ampliado las opciones del técnico.

A ello se suma el rendimiento creciente de piezas como Mario Dorado y la expectativa de que jugadores como Cuenca, Bernabéu o Cabello puedan aportar en un duelo de alta exigencia. Especial mención merece también el rendimiento de los pivotes -Dani Ramos, Claudio Ramos y Tiago-, así como el nivel ofrecido por Álvaro de Hita bajo palos.

Precios especiales

Con el factor cancha a favor y una eliminatoria a partido único, el Ángel Ximénez buscará hacer valer su condición de local en un pabellón que presentará un ambiente especial, con medidas adoptadas por el club para facilitar la asistencia. La entidad, en esa línea, ha dispuesto precios especiales para la cita, con entradas por cinco euros para el público general y tres en el caso de abonados. Los socios podrán asistir de forma gratuita.