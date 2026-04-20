Automovilismo
El RallyCrono de Villaviciosa calienta motores: 80 coches y un tramo técnico para abrir fuego en el Andaluz
La segunda edición del certamen, que tendrá lugar durante los días 24 y 25 de abril, fue presentada este lunes en el Patio Barroco de la Diputación de Córdoba
La segunda edición del RallyCrono de Villaviciosa ya ha activado su cuenta atrás. La cita automovilística, encuadrada en el Campeonato de Andalucía de RallyCrono 2026, fue presentada en la matinal de este lunes en el Patio Barroco del Palacio de la Merced, en un acto que sirvió como puesta de largo institucional a escasos días de que el motor vuelva a rugir en la localidad cordobesa.
Su puesta de largo institucional
El acto contó con la presencia de distintas autoridades del ámbito político y deportivo, entre ellas el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado de Deportes y Protección Civil, Antonio Martín; el presidente de la escudería organizadora Villacor, Cristóbal Palacios; así como los máximos responsables de las federaciones española y andaluza de automovilismo, Manuel Aviñó y Manuel Alonso.
Más allá de su presentación oficial, la prueba ya tiene definidos sus principales detalles. Se celebrará los días 24 y 25 de abril, con una participación máxima fijada en 80 vehículos, y será puntuable tanto para el certamen autonómico como para distintos trofeos regionales y la Copa Diputación de Córdoba.
El recorrido volverá a tener como escenario la carretera CO-3405, en un tramo de 10,4 kilómetros que se disputará en tres ocasiones, acumulando 31,2 kilómetros contra el crono entre los puntos kilométricos 21,700 y 32,100.
Programa y enclaves principales
El viernes 24 quedará reservado para las verificaciones administrativas y técnicas, así como para la ceremonia de salida. Ya el sábado 25 se desarrollará la competición, con el inicio de los tramos cronometrados previsto a las 10.30 horas, tras el corte de carretera desde las 08.30, que servirá como preludio inmediato del evento.
En cuanto a la infraestructura, el parque cerrado se ubicará en el Colegio Público Nuestra Señora de Villaviciosa, mientras que el polígono industrial Viña de la Virgen acogerá tanto las verificaciones como la oficina de carrera.
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