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Córdoba brilla en el Campeonato de España de muay thai con tres medallas del Ponce Team

Pepe González y Karim se proclaman campeones nacionales, mientras Randy completa el pleno cordobés con un bronce en una cita de alto nivel en Málaga

Pepe González, Karim y Randy, junto a Antonio Ponce, entrenador del Ponce Team.

Pepe González, Karim y Randy, junto a Antonio Ponce, entrenador del Ponce Team. / CÓRDOBa

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

La representación cordobesa dejó su sello en el Campeonato de España de muay thai, disputado en Málaga, donde tres competidores del club Ponce Team lograron subirse al podio en sus respectivas categorías. En una cita marcada por la exigencia y la amplia participación de deportistas de todo el país, el balance fue inmejorable para los intereses provinciales, con dos oros y un bronce.

El nombre propio del torneo fue el de Pepe González, que se proclamó campeón de España en la categoría élite de 67 kilogramos. El cordobés completó un recorrido de lo más destacado, superando dos combates antes de imponerse en la final por KO frente al competidor gallego. Este resultado, además, le sitúa en una posición favorable de cara a futuras convocatorias con la selección española para competiciones internacionales.

También subió a lo más alto del podio Karim, que logró el oro en la categoría júnior de 57 kilogramos. En su caso, el triunfo llegó tras superar dos combates de alta intensidad.

La participación cordobesa la completó Randy, que logró la medalla de bronce tras firmar dos combates de buen nivel competitivo. Su actuación permitió cerrar un pleno de metales para el equipo, que logró situar a todos sus representantes entre los mejores del campeonato.

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De izquierda a derecha: Paco González, Jesús Eguia, Pepe González, Antonio Ponce y Rafa González.

De izquierda a derecha: Paco González, Jesús Eguia, Pepe González, Antonio Ponce y Rafa González. / CÓRDOBa

Presencia cordobesa en crecimiento

Los tres competidores pertenecen al Ponce Team, club con sede en Córdoba que continúa consolidando su presencia en el muay thai nacional. En un campeonato con representación de múltiples comunidades autónomas y un alto nivel competitivo, el equipo cordobés volvió a destacar, reforzando su proyección dentro de este deporte y, en general, en el escenario de los deportes de contacto. De hecho, durante el pasado mes de marzo ya logró hacerse con once medallas de oro en la reciente competencia celebrada en Granada, a las que añade ahora otros tres galardones.

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