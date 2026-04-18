El Cajasol Ángel Ximénez firma un triunfo de oro en el último suspiro ante Torrelavega

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil logró una victoria de enorme valor ante el BM Torrelavega (26-25) en un encuentro de máxima igualdad que se decidió en el último suspiro. Un gol de Ribeiro a falta de cuatro segundos desató la euforia en el pabellón, premiando la resistencia de un equipo sostenido por las intervenciones decisivas de Álvaro de Hita y el empuje constante de una afición volcada.

Gran inicio

El inicio fue inmejorable para los pontanenses, con dos goles de Mario Dorado en los tres primeros minutos que encendieron a la grada. Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar y, a los seis minutos, el marcador reflejaba ya un empate a tres. La falta de efectividad local y el acierto de Isidoro Martínez y Cangiani permitieron a los cántabros tomar ventaja mediado el primer acto, en un tramo marcado por las precipitaciones y las malas decisiones en el lanzamiento de los locales.

Álvaro de Hita se dispone a detener un lanzamiento del cántabro Isidoro Martínez, este sábado, en el Miguel Salas. / BM PUENTE GENIL

Pese a ello, el Cajasol Ángel Ximénez se mantuvo firme y logró igualar a diez al entrar en los últimos diez minutos. Torrelavega, apoyado en su velocidad y en la segunda oleada, consiguió abrir una brecha mínima (11-13), pero la reacción no se hizo esperar. Dani Serrano y Mario Dorado devolvieron las tablas a catorce a falta de minuto y medio para el descanso. En ese tramo final emergió la figura de De Hita, que detuvo un lanzamiento de siete metros a Javi Muñoz tras una exclusión local, permitiendo cerrar la primera mitad con ventaja (15-14) tras un parcial de 3-0.

El segundo tiempo comenzó con dificultades para los de Toni Malla, obligados a jugar en inferioridad, aunque De Hita sostuvo al equipo con una intervención de mérito. La defensa visitante ganó profundidad en busca del error local, mientras la segunda oleada cántabra seguía generando peligro. Aun así, la mejoría en la efectividad permitió al conjunto pontanense mantenerse en el partido en un intercambio constante de golpes.

Final eléctrico

Con el empate a veintiuno y quince minutos por disputarse, el duelo entró en un tramo de máxima tensión. De Hita volvió a resultar determinante desde los seis metros, mientras el partido se encaminaba a un final abierto. A diez minutos del cierre, el marcador señalaba un empate a veintidós y el ataque local atravesaba momentos de dificultad, solventados de nuevo por el guardameta.

En los minutos decisivos, Mario Dorado asumió la responsabilidad desde los siete metros para colocar el +3, aunque Torrelavega reaccionó y redujo distancias a falta de cuatro minutos. Tras varias oportunidades desaprovechadas, los visitantes lograron igualar el choque en el último minuto. Sin embargo, en la acción definitiva, Ribeiro aprovechó el saque de centro para anotar el tanto de la victoria y sellar un triunfo de peso para el Cajasol Ángel Ximénez.