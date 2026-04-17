Seis puntos para la salvación: el plan de Toni Malla para rescatar al Cajasol Ángel Ximénez

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este sábado, a partir de las 17.00 horas, uno de esos encuentros que marcan el devenir de un proyecto deportivo. No es una jornada más en el calendario de la Liga Asobal. Es, con todas las letras, el inicio de un asalto final compuesto por seis batallas donde el margen de error ha quedado reducido a la mínima expresión. El equipo de Toni Malla recibe al Bathco Torrelavega bajo la dirección de los colegiados catalanes Jordi Ausás Busquets y Miquel Florenza Virgili, en un duelo que promete emociones fuertes y una tensión competitiva máxima.

A por seis puntos

La situación clasificatoria no permite paños calientes. El conjunto pontanés se encuentra actualmente en la penúltima posición, ocupando puestos de descenso directo con 14 puntos. La frontera de la salvación, o al menos de la promoción que marca el Huesca con 15 puntos, está a un solo suspiro, pero la densidad de la zona baja —con Cangas, La Nava y Huesca empatados a 15— obliga a una reacción inmediata. Por debajo, solo el Guadalajara parece perder el paso con 11 unidades. Las cuentas en el seno del club son claras: se necesitan, al menos, seis puntos de los doce que quedan en liza para asegurar la permanencia en la élite del balonmano nacional.

David Estepa realiza un lanzamiento en la victoria del Cajasol Ángel Ximénez en Huesca. / Jesús Barrabés | Tropycal Films

El calendario ha querido que las dos próximas jornadas sean, sobre el papel, las más exigentes para los de Puente Genil. Recibir al Torrelavega, cuarto clasificado con 33 puntos, es un reto de dimensiones considerables. Sin embargo, el Miguel Salas se aferra a la competitividad mostrada por el equipo en esta segunda vuelta. Si exceptuamos el trámite ante el Barça, el Ximénez ha dado la cara en todos sus compromisos, llegando a los minutos finales con opciones reales de puntuar. Esa es la fe a la que se agarra una afición que sabe que, en esta liga, cualquier equipo puede doblegar a otro si la defensa y la portería funcionan al unísono.

El factor emocional y el peligro cántabro

El análisis del rival arroja nombres que despiertan respeto y nostalgia a partes iguales. El Torrelavega basa su éxito en una defensa asfixiante y una transición eléctrica. En sus filas destacan dos ex del Ángel Ximénez: Javi Muñoz y, muy especialmente, Marcio Da Silva. El brasileño, que defendió la elástica pontanesa durante numerosas campañas convirtiéndose en el pulmón del equipo, regresa ahora como el pivote titular y uno de los mejores especialistas defensivos de la categoría.

Una jugada del Ademar-Cajasol Ángel Ximénez. / A.mproducciones

Junto a ellos, el talento internacional de Ángel Fernández en el extremo aporta un plus de calidad difícil de contrarrestar. La primera línea visitante, comandada por la dupla que forman Prokop e Isidoro Martínez, exige una concentración absoluta durante los sesenta minutos. El objetivo local será evitar que el conjunto cántabro imponga su ritmo de juego y controle el marcador desde el inicio, algo vital para que los nervios no atenacen a los jugadores de casa.

La pizarra de Toni Malla

En el apartado técnico, se espera que Toni Malla dé continuidad al bloque que compitió la pasada jornada. La buena noticia es la mayor integración de las últimas incorporaciones, Nori y Vieira. Ambos debutaron con apenas dos sesiones de entrenamiento, pero tras una semana completa de trabajo, su compenetración con el sistema táctico debe dar un salto cualitativo.

La responsabilidad del juego recaerá en la inteligencia y la batuta de Simonet, que deberá encontrar los huecos necesarios en la dura zaga cántabra. Junto a él, el brazo de Dani Serrano y David Estepa se antoja fundamental para desatascar el ataque posicional. En la segunda línea, el rendimiento de Mario Dorado, quien ha recuperado el brillo y la efectividad del inicio de temporada, será una de las grandes bazas locales.

Para que la sorpresa salte en el Miguel Salas, el Ximénez necesitará que sus pivotes y hombres como Bernabéu, Cuenca o Cabello tengan su tarde de gracia. Pero, por encima de todo, el equipo requiere una actuación soberbia bajo palos y una defensa que muerda en cada posesión. El camino hacia la salvación es estrecho, pero la primera piedra se pone este sábado en casa. Puente Genil no quiere despertar del sueño de la Asobal y el equipo está dispuesto a vaciarse para evitarlo.