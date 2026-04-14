El Rally Sierra Morena sitúa a Córdoba en el mapa mundial del motor

La sede de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía acogió en la matinal de este martes la presentación oficial del Rally Andalucía Sierra Morena, una prueba que tendrá lugar a partir de miércoles.

Al acto acudieron la consejera de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el director del Europeo de rallys, Iain Campbell, el director del Rally Andalucía Sierra Morena, Manuel Muñoz, y el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó.

Más de 140.000 espectadores en las carreteras

Bellido señaló que "hablamos de una prueba que reúne a mil personas en la organización durante un fin de semana, a los que añadimos las 140.000 personas que vieron el pasado año la prueba y los 22,5 millones de euros de retorno. Estos son los datos que dan sentido a la prueba".

Fuentes apuntó que "los pueblos sedes están orgullosos de que por allí pase el mejor rally del mundo, porque saben que la prueba tiene una repercusión y una proyección que llega al mundo entero".

Del Pozo destacó que "hablamos de un rally de Córdoba y para el mundo entero, un evento que ejerce de epicentro del mundo del motor a nivel internacional por su dimensión" mientras que Aviñó destacó que el tramo urbano "va a servir para acercar el espectáculo de los ralis a la ciudad", además de resaltar "el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado este rally en los dos últimos años con su salto al Europeo, que se ha convertido también en un motor económico y de turismo".

Manuel Muñoz y el impulso del Rally

Manuel Muñoz destacó que este año ha cambiado el "’naming’ del evento para que entre el nombre de Andalucía, gracias al apoyo de la Junta". También recordó Muñoz que por segundo año consecutivo "vamos a ser la primera prueba del Campeonato de Europa de automovilismo". Una cita que, además, pasará en esta edición por Montoro, Villaharta, Obejo, Villaviciosa, Villanueva del Rey, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco, un dato del que se siente "orgulloso" el director de la prueba.

Asimismo, recalcó el dato de que el 80% de los pilotos participantes este año van a ser extranjeros, "un dato que buscábamos cuando entramos en el calendario del Campeonato de Europa", concluyó.

Por último, Campbell desveló que este año, todos los coches van a llevar combustible sostenible, además de resaltar la calidad del rally cordobés.