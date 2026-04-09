Final anticipada para el Cajasol Ángel Ximénez: ganar en Guadalajara para respirar en la Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este viernes una de esas citas que pueden marcar el rumbo de toda una temporada. El conjunto pontanés se mide al BM Guadalajara en tierras alcarreñas con la necesidad de sumar una victoria que le permita respirar con algo más de tranquilidad antes de encarar el exigente tramo final del campeonato. El encuentro, que comenzará a las 20.30 horas, estará dirigido por los colegiados Miguel Martín Soria Fabián y Jesús Álvarez Menéndez y llega en un momento clave para ambos equipos. La lucha por evitar el descenso y la promoción de permanencia está más abierta que nunca y cada punto comienza a tener un valor incalculable.

Momento delicado

El equipo de Puente Genil atraviesa un momento delicado en la clasificación. Los pontanenses cuentan con 13 puntos y ocupa posición de promoción de permanencia, empatados con otros conjuntos implicados en la zona baja de la tabla. Por detrás aparece Guadalajara, colista con diez puntos, lo que convierte el duelo en un enfrentamiento directo por la supervivencia en la categoría.

Álvaro de Hita y Toni Malla dialogan durante un partido. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Con este escenario, el choque se presenta cargado de tensión competitiva. Para los locales, la victoria supondría un balón de oxígeno imprescindible para seguir creyendo en la permanencia. Para los pontanenses, sumar los dos puntos significaría dar un paso importante en la lucha por mantenerse en la élite.

Refuerzos

El técnico del conjunto cordobés, Toni Malla, ha preparado el partido con intensidad durante toda la semana y podrá contar prácticamente con toda su plantilla. Entre las novedades destacan las últimas incorporaciones del equipo, el franco-argelino Nori Benhalima y el portugués Daniel Vieira, dos refuerzos que llegan para ampliar las alternativas del técnico y aportar ese fondo de armario que el equipo no ha tenido en determinados momentos de la temporada.

Nori Benhalima, el nuevo fichaje del Ángel Ximénez Puente Genil. / ÁNGEL XIMÉNEZ BM

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el conjunto pontano. El equipo seguirá teniendo dos bajas importantes. Domingo Luis continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible para el choque, mientras que el caboverdiano Leandro Semedo se perderá lo que resta de temporada tras la lesión sufrida en el último encuentro disputado en León.

A pesar de estas ausencias, Malla confía en el potencial de su plantilla y en la respuesta del grupo en un partido que se prevé igualado hasta los últimos minutos. El Guadalajara, pese a su posición en la tabla, es un equipo que mantiene un ritmo de juego constante, tanto en ataque como en defensa, y que basa buena parte de su peligro en la velocidad de su contraataque.

Todo apunta, por tanto, a un encuentro intenso, con dos equipos conscientes de lo mucho que se juegan. Tras este compromiso, el calendario del Cajasol Ángel Ximénez no dará tregua, con duelos ante Torrelavega y una complicada visita a Logroño.

Por ello, el choque de Guadalajara se presenta como una auténtica final anticipada. Un partido en el que algo más que dos puntos estará en juego y que puede marcar, de forma decisiva, el futuro inmediato de los pontanenses en la competición.