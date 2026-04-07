El Team Grupo Serman llega en dinámica tras brillar en Portugal e Ibiza

El Team Grupo Serman encara su siguiente compromiso competitivo con sensaciones positivas tras completar un fin de semana de resultados relevantes en categoría junior tanto en carretera como en montaña. El equipo dirigido por Joaquín León dejó su huella en escenarios exigentes como Portugal e Ibiza.

En la Vuelta Ciclista a Loulé, disputada en territorio luso, el conjunto cordobés midió fuerzas ante un pelotón de marcado carácter internacional. En ese contexto, Carlos Tienda fue el nombre propio del equipo, firmando una decimotercera posición en la clasificación general y un duodécimo puesto en la clasificación por puntos. Su actuación, además, tuvo un punto culminante en la jornada final, una de las más exigentes del recorrido, en la que logró una séptima posición, destacando en un terreno muy selectivo y manteniéndose en la pelea con corredores de mayor entidad.

Paralelamente, el equipo también compitió en el ámbito del MTB, con protagonismo en la Vuelta Ciclista MTB a Ibiza. Allí, Óscar Trujillo logró la victoria final, imponiéndose tras un fin de semana de competición intensa y consolidando el buen momento del bloque en esta disciplina ciclista.

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Montemayor, siguiente parada

Con estos resultados, el Team Grupo Serman encara su próximo objetivo con una base sólida. La atención del equipo se centra ahora en la Copa de España de Montemayor, donde buscará seguir revaliando sensaciones y afianzando resultados en el presente ejercicio.