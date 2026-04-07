Ciclismo
El Team Grupo Serman llega en dinámica tras brillar en Portugal e Ibiza
El conjunto cordobés firma resultados destacados en carretera y MTB antes de su próxima cita en la Copa de España de Montemayor
El Team Grupo Serman encara su siguiente compromiso competitivo con sensaciones positivas tras completar un fin de semana de resultados relevantes en categoría junior tanto en carretera como en montaña. El equipo dirigido por Joaquín León dejó su huella en escenarios exigentes como Portugal e Ibiza.
En la Vuelta Ciclista a Loulé, disputada en territorio luso, el conjunto cordobés midió fuerzas ante un pelotón de marcado carácter internacional. En ese contexto, Carlos Tienda fue el nombre propio del equipo, firmando una decimotercera posición en la clasificación general y un duodécimo puesto en la clasificación por puntos. Su actuación, además, tuvo un punto culminante en la jornada final, una de las más exigentes del recorrido, en la que logró una séptima posición, destacando en un terreno muy selectivo y manteniéndose en la pelea con corredores de mayor entidad.
Paralelamente, el equipo también compitió en el ámbito del MTB, con protagonismo en la Vuelta Ciclista MTB a Ibiza. Allí, Óscar Trujillo logró la victoria final, imponiéndose tras un fin de semana de competición intensa y consolidando el buen momento del bloque en esta disciplina ciclista.
Montemayor, siguiente parada
Con estos resultados, el Team Grupo Serman encara su próximo objetivo con una base sólida. La atención del equipo se centra ahora en la Copa de España de Montemayor, donde buscará seguir revaliando sensaciones y afianzando resultados en el presente ejercicio.
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- Un accidente con hasta ocho vehículos provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba
- El alcalde de Córdoba, sobre la Semana Santa: 'Me encanta que las previsiones hayan sido absolutamente erróneas
- Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Una investigación de la UCO, clave para avanzar en tecnologías de construcción más eficientes y sostenibles
- La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
- ¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza y cuándo comienza la Semana Santa de Córdoba 2027?