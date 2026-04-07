Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba refuerza su red empresarial en pleno impulso deportivo: "Tenemos todas las posibilidades"
El club reunió este martes a instituciones y empresas en una nueva jornada mientras encara el tramo decisivo del campeonato regular, con el 'playoff' ya asegurado
El Coto Córdoba Club de Baloncesto continúa consolidando su crecimiento más allá de la pista. La entidad blanquiverde celebró en la matinal de este martes en el Hotel Córdoba Center una nueva jornada de su Club de Empresas, un encuentro que volvió a reunir a representantes institucionales y del tejido productivo local en torno al proyecto deportivo. La cita, que registró una amplia participación, sirvió también como contexto para poner de relieve el momento competitivo del equipo, que ya tiene asegurada su presencia en los {"anchor-link":true}de ascenso y afronta ahora la fase final del curso con el punto de mira en certificar el salto de categoría.
Volcados hacia el objetivo
El acto contó con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien destacó el papel de este tipo de iniciativas en la ciudad: «Es de admirar la labor de quienes fundan instituciones como el Coto Córdoba, por las dificultades del camino. Este tipo de clubes generan un movimiento social importante y proyectan la ciudad». Y en clave deportiva, el presidente del club, Rafael Blanco, incidió en la ambición con la que el equipo afronta este tramo: «Estamos arriba, nos hemos clasificado para el {"anchor-link":true}y tenemos todas las posibilidades. Lo importante es consolidar un proyecto profesional, serio y con respaldo social».
Por su parte, el gerente de la entidad, Alfredo Gálvez, también resaltó la sintonía entre el club y el empresariado: «Nos reconforta ver que la gente tiene la misma ilusión que nosotros. Estamos en un momento importante y ya trabajamos en iniciativas para los playoffs», señaló. Además, puso el foco en el próximo compromiso liguero ante Toledo, un duelo relevante en la pelea por la primera plaza del grupo, que podría marcar el camino en la fase de ascenso.
Asimismo, desde el Coto Córdoba también se subrayó la importancia del respaldo del entorno en este momento del curso, con el objetivo de convertir Vista Alegre en un factor diferencial de cara a las próximas citas. Un escenario, precisamente, en el que el club ya se encuentra trabajando y con la idea de proponer una serie de iniciativas específicas para incentivar la afluencia de público durante el playoff.
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