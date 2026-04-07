El Cajasol Ángel Ximénez cierra el fichaje de Daniel Vieira en busca de la permanencia

El Cajasol Ángel Ximénez sigue moviéndose en el mercado con la mirada puesta en un objetivo claro: asegurar la permanencia en la Liga Asobal. Tras la reciente incorporación del lateral izquierdo argelino Nori Benhalima, el conjunto de Puente Genil tiene cerrada la llegada de un nuevo refuerzo para su primera línea: el lateral derecho portugués Daniel Esteves Vieira.

Refuerzo en un momento límite

El jugador, natural de Lamego y de 25 años, aterriza procedente del Saran HB, equipo de la segunda división francesa, y se incorporará de forma inminente al bloque dirigido por Toni Malla, que encara el tramo decisivo del campeonato con margen mínimo. Con 1,94 metros de altura, zurdo y con capacidad para ocupar diferentes roles en ataque, Esteves se presenta como una pieza destinada a ampliar recursos en la primera línea pontana. Esta temporada ha disputado 20 encuentros, con un balance de 26 goles —21 en liga y cinco en la Copa de Francia—.

Formado en el balonmano portugués, inició su trayectoria en el Lamego antes de pasar por clubes como Artística de Avanca o Feirense, dando posteriormente el salto internacional con su etapa en el ÍBV islandés. Su currículum destaca especialmente en fase formativa, cuando logró alzar un Mundial sub-18 y hasta en cuatro ocasiones la Copa de Europa de selecciones.

La llegada del lateral luso se produce en un contexto de máxima exigencia competitiva. El Ángel Ximénez afronta las últimas siete jornadas de la Asobal situado a dos puntos de la permanencia, tras caer jornada atrás frente al poderoso Barça en el Alcalde Miguel Salas. Además del frente liguero, el equipo tiene en el horizonte cercano su compromiso copero ante el Bidasoa Irún, que se disputará el próximo 22 de abril en Puente Genil.