El Rally Sierra Morena desvela su lista de inscritos: 62 equipos y la edición más internacional de su historia

El Rally Sierra Morena ya tiene definido su cartel. La organización hizo pública este lunes la lista oficial de inscritos para su 43ª edición, que contará con 62 equipos en el apartado principal y que se convertirá, por dimensión y procedencia de sus protagonistas, en la edición más internacional de su historia. La cita, que se disputará del 16 al 19 de abril, también abrirá el calendario del Campeonato de Europa de Rallies (FIA ERC) y será, además, la segunda prueba puntuable del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

Un doble escaparate que ha disparado el interés más allá de las fronteras nacionales. El dato es contundente: cerca del 80% de los inscritos proceden del extranjero, una cifra que confirma el crecimiento internacional de la prueba y su consolidación dentro del calendario europeo.

Una participación ilustre

En esa nómina sobresalen nombres como Teemu Suninen, con pasado en el Mundial (WRC), el vigente campeón europeo Miko Marczyk, o pilotos de referencia como Philip Allen, Calle Carlberg, Callum Devine, William Creighton, Marco Bulacia, Simone Tempestini o Giandomenico Basso, doble campeón del FIA ERC. También estará Andrea Mabellini, en una participación que coincide con el regreso de la escudería Lancia al Sierra Morena, mientras que entre las novedades destaca la presencia de Ville Vatanen, hijo del legendario Ari Vatanen, campeón del mundo en 1981. Competirá con un Ford Fiesta Rally3, aportando un atractivo añadido a la prueba.

En el capítulo de ausencias, no figura finalmente Diego Ruiloba, uno de los nombres habituales del panorama nacional de la mano también de Lancia.

Eso sí, pese al marcado carácter internacional, la representación española será amplia y competitiva, especialmente en clave S-CER. José Antonio 'Cohete' Suárez, tricampeón del certamen, encabezará la nómina nacional, en la que también destaca Iván Ares, que alcanzará su décima participación en la prueba cordobesa. Junto a ellos estarán Jorge Cagiao, Roberto Blach, José Luis Peláez, Unai de la Dehesa, Álvaro Muñiz y Nuria Pons, en un bloque que tratará de hacerse fuerte en unos tramos de asfalto conocidos por su rapidez y exigencia.

Un giro cerrado en uno de los tramos del Rally Sierra Morena de la pasada edición. / RacingFrames

Más de setenta coches en total

Al listado principal se sumarán otros diez equipos inscritos en el Trofeo Automóvil Club de Córdoba, una iniciativa destinada a dar protagonismo a pilotos locales y andaluces. De este modo, el rally superará los setenta vehículos en competición.