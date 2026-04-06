El Ángel Ximénez incorpora a Nori Benhalima para reforzar su primera línea en Liga Asobal

Movimiento en clave de necesidad en Puente Genil. El Cajasol Ángel Ximénez de balonmano ha cerrado la incorporación de Nori Benhalima, que se une desde este mismo momento a la disciplina del conjunto pontano para afrontar el tramo final de la temporada en la Liga Asobal. Se trata de un refuerzo orientado a fortalecer la primera línea, una de las parcelas prioritarias en el rendimiento ofensivo del equipo.

Perfil físico y recorrido formativo

Nori Benhalima (París, 1998) es un jugador de 27 años y 1,90 metros de altura, que se desenvuelve principalmente como lateral izquierdo. Formado en el competitivo ecosistema del balonmano francés, ha pasado por estructuras como Saint-Raphaël, Chambéry HB, Fenix Toulouse, Nancy HB o Cournon d’Auvergne, construyendo un recorrido progresivo en uno de los contextos más exigentes del panorama europeo.

Antes de su llegada a Puente Genil, el lateral militaba en el Al-Sulaibikhait de Kuwait, equipo que ha cesado recientemente su actividad. Con anterioridad, también acumuló experiencia en el Póvoa AC portugués. Eso sí, entre sus antecedentes más relevantes figura su participación en la temporada 2020-2021 con el Fenix Toulouse, donde firmó 14 goles en la EHF European League.

Ese bagaje europeo, unido a su perfil físico y su versatilidad táctica, dibujan un jugador capaz de ofrecer soluciones tanto en el lanzamiento exterior como en situaciones de juego posicional, aspectos clave en el engranaje ofensivo del Ángel Ximénez, aquejado de cierta falta de pegada en determinadas fases del curso.

Un refuerzo para el momento clave

La llegada de Benhalima se produce en un punto crítico del calendario de la Liga Asobal, con el conjunto pontano inmerso en la lucha por la permanencia y tras caer recientemente ante el poderoso Barça en el Alcalde Miguel Salas. «Estoy deseando conocer a todo el equipo y a nuestros aficionados. Me alegra unirme al equipo, esperando que terminemos la temporada lo mejor posible. Espero que logremos nuestros objetivos juntos y que disfrutemos jugando juntos y ganando partidos», señaló el propio jugador tras oficializarse su fichaje.