José Luis Navarro Jr., al asalto del trono europeo: cita con la historia en Madrid

El boxeo español se prepara para una noche de gala. El cordobés José Luis Navarro Jr., tras blindar su cinturón de campeón de Europa Silver en dos defensas impecables, ya tiene marcado en rojo el mayor reto de su carrera. El próximo 19 de junio, el Hipódromo de la Zarzuela (Madrid) será el escenario donde "El Cazador" buscará alcanzar su gran sueño: la corona continental absoluta.

Un camino de obstáculos y una subasta ganada

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. La pelea ha estado rodeada de incertidumbre tras las caídas de rivales como Troy Williamson o Jacob Bank (quien se retiró el mismo día de la puja). Finalmente, tras una contundente victoria de su equipo en la subasta, Navarro se medirá al invicto danés Oliver Zaren (19-0).

Oliver Zaren. / CÓRDOBA

El cordobés llega en un estado de forma envidiable, tras un 2025 perfecto con cuatro victorias consecutivas. De lograr el triunfo, Navarro Jr. firmaría un hito sin precedentes, convirtiéndose en el primer español en conquistar el título europeo absoluto en la categoría del peso supermedio.

Noticias relacionadas

Una velada para el recuerdo

El evento, coorganizado por JHM Promotion y Emporio, no se queda solo en el duelo del cordobés. Será una noche histórica con dos cinturones europeos en juego: en el peso supermedio lucharán Navarro y Zaren, mientras que en el wélter lo hará Aarón Alhambra, que buscará la gloria continental, contra el belga Anas Messaoudi. Finalmente, la cartelera se completa con la presencia de Cintia Sánchez, que peleará por un campeonato del mundo joven.