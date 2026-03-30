Cecilio y Boyis, en la lista definitiva de España para los amistosos en Finlandia

El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial este lunes 30 de marzo la lista para los amistosos que se disputarán en Finlandia los próximos días 10 y 11 de abril en la ciudad de Nokia y con los que la selección cerrará la presente temporada. La concentración arrancará en Las Rozas el lunes 6 de abril y los internacionales realizarán tres sesiones de entrenamiento antes de viajar el miércoles.

Cecilio y Boyis sí

Entre los convocados se encuentran el montoreño Cecilio Morales, vigente campeón de Europa con La Roja, así como el menciano Antonio Sánchez Tienda 'Boyis', que regresa a las convocatorias del combinado nacional.

Boyis, a la derecha de la imagen, en un partido pasado con España. / RFEF

Los que se quedaron fuera de la relación definitiva fueron tres nombres con mucho interés por parte del fútbol sala cordobés. El prieguense Ismael López figuraba por primera vez entre los 30 jugadores citados por Jesús Velasco. El pívot, con pasado en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ahora en la filas del Noia Portus Apostoli, se coló por primera vez en una relación preliminar nacional en la que también tuvieron cabida provisional dos jugadores dirigidos por Emanuel Santoro: Fabio Alvira y Carlos Gómez, que ya habían sido preseleccionados meses atrás, pero no pasaron las respectivas cribas, como ha ocurrido ahora, de nuevo. En todo caso, todo un punto de respaldo para los tres de cara al futuro.

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La lista definitiva

La lista definitiva de España para los amistosos en Nokia queda así. Guardametas: Dídac (Barça) y Navarro (Manzanares). Cierres: Boyis (Viña Albal) y Rivera (ElPozo Murcia). Ala-cierres: Míchel (Jaén Paraíso Interior) y Ricardo (ElPozo Murcia). Alas: Cecilio (Movistar Inter), Novoa (O Parrulo), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Eric Martel (Barça) y Pachu (Osasuna). Ala-pívots: Esteban (Jaén Paraíso Interior), Povill (Industrias Santa Coloma). Pívot: Santa Cruz (O Parrulo).