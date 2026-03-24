Baloncesto | Segunda FEB
Matute no podrá ser inscrito en el Coto Córdoba y continuará en la dinámica del equipo hasta final de curso
La FEB desestima el recurso del club por un error en la tramitación de la licencia y deja al pívot estonio sin posibilidad de debutar en encuentro oficial con el cuadro blanquiverde
El Coto Córdoba CB no podrá contar en competición oficial con Karl Matute en lo que resta de temporada. La Federación Española de Baloncesto ha desestimado el recurso presentado por la entidad cordobesa tras detectarse un error en el proceso de tramitación de su licencia, lo que impide definitivamente su inscripción.
Pese a este escenario, club y jugador han alcanzado un acuerdo para que el pívot estonio continúe vinculado a la disciplina del primer equipo hasta la conclusión del curso. De este modo, Matute seguirá integrado en la dinámica diaria, participando en los entrenamientos junto al resto del grupo, aunque sin posibilidad de disputar encuentros oficiales, tras formalizar su fichaje a finales del pasado mes de febrero.
Sin ficha, pero en el día a día
La resolución federativa pone fin, de este modo, a un proceso administrativo que ha dejado sin recorrido la opción de verle competir con la camiseta del conjunto cordobés esta temporada. No obstante, la entidad ha optado por mantener al jugador dentro de su estructura deportiva, garantizando su continuidad en el trabajo cotidiano del equipo. Esta fórmula permitirá al cuerpo técnico seguir contando con su presencia en las sesiones de entrenamiento, en un contexto en el que, pese a no poder alinearlo, su aportación se mantendrá en el desarrollo interno del grupo dirigido por Gonzalo Rodríguez.
Al mismo tiempo, el acuerdo contempla la posibilidad de que el jugador pueda buscar una alternativa competitiva fuera del equipo de Vista Alegre. En caso de recibir alguna oferta para incorporarse a otra entidad donde sí pueda disponer de ficha federativa, el Coto Córdoba CB facilitará su salida, manteniendo así una vía abierta para que el pívot pueda tener minutos oficiales antes del cierre de la presente campaña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- Córdoba celebrará unas jornadas para que el futuro profesorado recupere la memoria histórica y para 'superar el odio y el rencor
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Los barrios nuevos de Córdoba toman forma a la espera de completar sus servicios
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
- Un motorista, herido grave tras un accidente múltiple en la ronda Oeste de Córdoba a la entrada del túnel de los Omeyas
- Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea