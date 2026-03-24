Matute no podrá ser inscrito en el Coto Córdoba y continuará en la dinámica del equipo hasta final de curso

El Coto Córdoba CB no podrá contar en competición oficial con Karl Matute en lo que resta de temporada. La Federación Española de Baloncesto ha desestimado el recurso presentado por la entidad cordobesa tras detectarse un error en el proceso de tramitación de su licencia, lo que impide definitivamente su inscripción.

Pese a este escenario, club y jugador han alcanzado un acuerdo para que el pívot estonio continúe vinculado a la disciplina del primer equipo hasta la conclusión del curso. De este modo, Matute seguirá integrado en la dinámica diaria, participando en los entrenamientos junto al resto del grupo, aunque sin posibilidad de disputar encuentros oficiales, tras formalizar su fichaje a finales del pasado mes de febrero.

Sin ficha, pero en el día a día

La resolución federativa pone fin, de este modo, a un proceso administrativo que ha dejado sin recorrido la opción de verle competir con la camiseta del conjunto cordobés esta temporada. No obstante, la entidad ha optado por mantener al jugador dentro de su estructura deportiva, garantizando su continuidad en el trabajo cotidiano del equipo. Esta fórmula permitirá al cuerpo técnico seguir contando con su presencia en las sesiones de entrenamiento, en un contexto en el que, pese a no poder alinearlo, su aportación se mantendrá en el desarrollo interno del grupo dirigido por Gonzalo Rodríguez.

Al mismo tiempo, el acuerdo contempla la posibilidad de que el jugador pueda buscar una alternativa competitiva fuera del equipo de Vista Alegre. En caso de recibir alguna oferta para incorporarse a otra entidad donde sí pueda disponer de ficha federativa, el Coto Córdoba CB facilitará su salida, manteniendo así una vía abierta para que el pívot pueda tener minutos oficiales antes del cierre de la presente campaña.