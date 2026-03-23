El prieguense Ismael López irrumpe en la prelista de España para cerrar el curso ante Finlandia

La Selección española de fútbol sala comienza a perfilar el cierre de la temporada internacional con una prelista en la que sobresale un nombre propio con acento cordobés. El prieguense Ismael López figura por primera vez entre los 30 jugadores citados por Jesús Velasco para los amistosos ante Selección de Finlandia de fútbol sala, programados para los días 10 y 11 de abril en la localidad de Nokia.

El pívot, con pasado en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ahora en la filas del Noia Portus Apostoli, se cuela por primera vez en una relación preliminar nacional en la que también han tenido ahora cabida dos jugadores dirigidos por Emanuel Santoro: Fabio Alvira y Carlos Gómez, que ya habían sido preseleccionados meses atrás, pero no pasaron las respectivas cribas.

Presencia cordobesa en la lista

A ellos se suma otro nombre destacado dentro del panorama cordobés, el montoreño Cecilio Morales, vigente campeón de Europa con La Roja. También regresa a las preconvocatorias el experimentado cierre menciano Antonio Sánchez Tienda 'Boyis', ausente en la reciente cita continental, celebrada durante el pasado mes de febrero.

La concentración arrancará el próximo 6 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, justo después de que se da a conocer la lista definitiva de convocados para los dos compromisos ante Finlandia, que servirán para poner el broche al calendario internacional de la temporada.

Cecilio, a la derecha, celebra una victoria en el Europeo junto a su compañero en el Movistar Inter David Raya. / rfef

Una convocatoria amplia y abierta

Velasco ha confeccionado una prelista de 30 jugadores repartidos por demarcaciones, con presencia de los principales clubes del panorama nacional. En portería figuran nombres como Didac Plana o Jesús Herrero, mientras que en el resto de líneas aparecen habituales como Antonio Pérez, Raúl Gómez, Eric Martel o Sergio González, entre otros.

En la posición de pívot, donde se encuadra Ismael López, la competencia será directa con jugadores como Diego Sancho, Santa Cruz o el también excordobesista Nicolás Marrón, en una pugna por hacerse con un hueco en la hoja definitiva.