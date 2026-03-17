Natación
Cerca de 300 jóvenes promesas andaluzas se darán cita en el 15º Trofeo Ciudad de Córdoba de natación
El Centro Deportivo Poniente reunirá este sábado a 298 nadadores de cinco provincias en una jornada clave para el deporte base, con el Club Natación Navial como anfitrión
El Centro Deportivo Municipal Poniente Teresa Alcántara de Córdoba acogerá el próximo 21 de marzo la decimoquinta edición del Trofeo de Natación Ciudad de Córdoba, una cita incluida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Natación y centrada en las categorías de base.
Detalles de la cita
La competición reunirá a cerca de 300 nadadores -298, concretamente- procedentes de distintos puntos de Andalucía, con representación de cinco provincias. Entre los clubes participantes figuran entidades de Granada, Huelva, Sevilla y Málaga, además del equipo anfitrión, el Club Natación Navial, que contará con una amplia presencia de deportistas -un total de 116 miembros participarán en el evento-. El evento está dirigido a nadadores de entre 8 y 11 años, pertenecientes a las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. Para muchos de ellos, se trata de sus primeras competiciones en el ámbito autonómico, lo que sitúa el acento en el carácter formativo de la jornada.
La competición se desarrollará en doble sesión. La primera tendrá lugar en horario de mañana, de 10.00 a 13.40 horas, mientras que la segunda se celebrará por la tarde, entre las 16.30 y las 20.00 horas. A lo largo del día se sucederán las distintas pruebas en un formato habitual en este tipo de encuentros de base.
El trofeo se ha consolidado como una de las citas recurrentes dentro del circuito andaluz de natación en edades tempranas, favoreciendo la participación de clubes y el contacto competitivo entre jóvenes deportistas en un entorno regulado. Además de la actividad en la piscina, este tipo de eventos suele congregar a familiares y acompañantes, generando habitualmente un clima festivo en las gradas durante toda la jornada.
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