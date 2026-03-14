El lucentino José Roberto Tanchyn hace historia y llevará a UMBC a los play-offs de la NCAA

El baloncesto cordobés sigue dejando huella en la liga universitaria estadounidense. Tras proclamarse campeón en la liga regular de su conferencia, el pívot lucentino José Roberto Tanchyn venció con Maryland Baltimore County (UMBC) a Vermont (59-74) en la final de la Conferencia América Este de la NCAA División 1. Así pasó a convertirse en el primer cordobés en la historia en disputar los play offs por el título estatal del baloncesto universitario estadounidense.

Y es que, los Retrievers han conseguido un hito con la tercera clasificación de su historia para el cuadro final en el que participarán los mejores 64 equipos del país. Además, no lo conseguían desde el 2018. Ahora, afrontan un mes conocido como el 'March Madness', lleno de eliminatorias para decidir qué equipo universitario se alza con el campeonato estatal. Los próximos encuentros tendrán lugar del 19 y el 21 de marzo. Esta fase de la temporada concluirá con la Final a 4, prevista para los días 4 y 6 de abril.

En la final para decidir qué universidad disputaría los play off, Tanchyn fue clave. El lucentino inició el encuentro en el quinteto titular. En total disputó en total 34 minutos, siendo el tercer jugador de su equipo con más tiempo sobre el parquet. Además, anotó siete puntos y recogió diez rebotes, siendo el jugador del encuentro con más capturas bajo los aros.

Asimismo, el lucentino fue incluido en el quinteto ideal de los play off de su conferencia, certificando el gran impacto que ha tenido en la conquista de este hito para su universidad. El cordobés, que vive su primera temporada en la máxima categoría del baloncesto universitario estadounidense, podrá competir una campaña más en la NCAA-1, gracias a la normativa aprobada recientemente que permite completar cinco años a aquellos jugadores que no hayan competido en la División 1 durante alguno de sus cuatro primeros cursos.