Posadas abre la temporada andaluza de Cronometradas con el triunfo de Avilés y Vázquez

La temporada 2026 del Campeonato de Andalucía de Cronometradas comenzó el sábado en Posadas con la disputa de la III Cronometrada Villa de Posadas, primera cita del calendario regional organizada por la Escudería Malena, bajo la supervisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. La prueba reunió a una veintena de turismos y car-cross en una jornada marcada por la igualdad en turismos y el dominio del vigente campeón andaluz en monoplazas.

Javier Vázquez se lleva la general de turismos

En la categoría de turismos, el cordobés Javier Vázquez inauguró el campeonato con una trabajada victoria al volante de su Renault Clio Rallye 5, firmando un tiempo total de 1:43.213 tras las dos mangas oficiales. El triunfo no fue sencillo. El veterano piloto jerezano Amador Jaén, con un Renault 5 GT Turbo, terminó segundo a sólo 36 milésimas, en uno de los finales más ajustados de la jornada. El tercer puesto fue para Pedro García con Mini Cooper S, que se quedó a poco más de medio segundo del vencedor. La clasificación general dejó además actuaciones destacadas en varias categorías. José Antonio Gómez fue cuarto absoluto con Peugeot 206, mientras que Francisco Mata completó el top cinco con otro Peugeot 206 XS.

Posadas vibró con la Cronometrada que abría la temporada 2026. / FAA

Avilés domina entre los car-cross

En la categoría de monoplazas, el protagonismo fue para el car-cross de Francisco Javier Avilés, actual campeón andaluz de Cronometradas en esta disciplina, que comenzó la defensa de su título con una victoria clara. El también piloto cordobés, a los mandos de su MV Racing Pro SP2, detuvo el cronómetro en 1:30.096, marcando además la mejor manga con 44.826 segundos. La segunda plaza fue para Francisco Casero con Speed Car Xtrem, a casi tres segundos del vencedor, mientras que Alberto García, también con MV Racing Pro SP2, completó el podio de la categoría.

Clasificaciones especiales de la prueba

La jornada también dejó otros protagonistas en las clasificaciones específicas de la prueba. En la Copa Diputación, el podio quedó formado por Francisco Javier Avilés, Francisco Casero y Javier Vázquez. En la clasificación femenina, la victoria fue para Blanca Escribano, que completó la prueba con su Opel Corsa GSi, siendo además la única representante en esta categoría.

Ganadores por agrupaciones

En cuanto a las distintas agrupaciones del campeonato, la prueba dejó como vencedores a José Antonio Gómez, que se impuso en Agrupación 2 al volante de su Peugeot 206; Iván Moya, ganador en Agrupación 3 con su Seat 124; Javier Vázquez, que además de la general dominó la Agrupación 4 con el Renault Clio Rallye 5; y Valentín Cepedello, que se llevó el triunfo en Agrupación 6 a los mandos de su BMW 328.

Un campeonato que arranca con intensidad

El arranque del campeonato en Posadas confirmó el buen estado de salud de las cronometradas andaluzas. Mientras que en turismos las diferencias fueron mínimas entre los principales aspirantes, en car-cross Javier Avilés volvió a demostrar por qué es el referente actual de la especialidad, iniciando la temporada con autoridad.

La temporada 2026 arranca así con una primera cita que deja abiertas muchas incógnitas de cara a las próximas pruebas del calendario, donde se espera una lucha muy ajustada por el campeonato en ambas categorías.