Las Carreras por Ciudades Patrimonio 2026 comienzan en Alcalá y finalizarán en Córdoba

El Circuito de Carreras por las Ciudades Patrimonio de la Humanidad comienza este domingo 15 de marzo en Alcalá de Henares y se desarrollará a lo largo de todo el año en las 15 ciudades, hasta el 15 de noviembre que concluirá con las pruebas en Toledo y Córdoba.

Presentación en Toledo

El alcalde de Toledo y presidente de la comisión de Cultura y Deportes del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Carlos Velázquez, ha presentado este lunes el Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio 2026, junto a la concejala de Educación, Universidad y Deportes de Alcalá de Henares, Dolores López Bautista.

Velázquez ha indicado que este circuito se celebra desde hace varios años y que "representa fielmente los objetivos, los fines y los propósitos", así como López ha incidido en que el objetivo de este circuito es invitar a los corredores a descubrir las distintas ciudades del grupo a lo largo del año a través del deporte, en distancias que oscilan entre los 10 kilómetros y la media maratón por recorridos que transcurren de manera total o parcial por las zonas patrimoniales declaradas por la Unesco.

En marzo, Alcalá, Úbeda e Ibiza

Ha detallado que el circuito comienza este domingo en Alcalá de Henares con la Media Maratón Cervantina, continúa el día 22 en Úbeda con la XV Carrera Entreculturas, y el 28 de este mes en Ibiza con la Cursa Popular Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

En abril, Mérida

En abril, el día 11 será la Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad, mientras que en mayo el día 2 Cuenca celebrará la XXXVI Carrera Popular Hoz del Huécar, el día 16 será la Media Maratón Cáceres, el 17 de mayo Salamanca acogerá la XIII Carrera Cívico Militar San Fernando, el 24 tendrá lugar la XIII Carrera de Fondo ciudad de Baeza, y el 30 de mayo Santiago de Compostela organizará la Carrera Nocturna SantYago 10K.

Tras el verano, en septiembre se llevará a cabo la Carrera Popular del Cristo, Ciudad Patrimonio en San Cristóbal de la Laguna el día 5 y la I Carrera Nocturna Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad 10K y 5K el día 12.

Las cuatro últimas carreras tendrán lugar en el mes de noviembre, el día 8 la 34ª Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona y la III 10k y XI Media Maratón Ávila Monumental, y el circuito concluirá el 15 de noviembre con la Media Maratón de Toledo y la Media Maratón de Córdoba.

Respecto a los premios, el ganador absoluto de categoría masculina y femenina obtendrá un viaje a Roma para dos personas, y los tres primeros clasificados en cada categoría ganarán noches de alojamiento en paradores de las Ciudades Patrimonio.