Igualdad
Córdoba acoge la jornada "Mujer, Talento y Deporte 2026" para reforzar la igualdad en el ámbito deportivo
El acto, celebrado este miércoles en el Centro de Recepción de Visitantes, contó con la participación de Elisa Aguilar, Ana Seco, Marta Fernández y Milkana Borges, además de múltiples autoridades
La jornada «Mujer, Talento y Deporte 2026» tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, a apenas cuatro días de la conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer. El encuentro estuvo orientado a visibilizar el liderazgo femenino y el talento de la mujer en el ámbito deportivo, así como a reflexionar sobre los avances y retos pendientes en materia de igualdad.
El evento reunió a destacadas referentes del deporte español, quienes compartieron su experiencia, trayectoria y visión sobre la evolución del papel de la mujer en el sector. Entre las participantes intervinieron Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto; Marta Fernández, exjugadora internacional de baloncesto; Ana Seco López, especialista en gestión deportiva; y Milkana Borges, árbitra de Segunda FEB.
Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con el liderazgo femenino, la igualdad de oportunidades y la importancia de seguir generando referentes para las nuevas generaciones. Las ponentes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando medidas que favorezcan la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en todos los niveles del deporte.
El encuentro, además, pudo ser seguido a través de la retransmisión en directo producida por el Canal FAB, lo que permitió ampliar su alcance y facilitar el seguimiento por parte del público interesado.
Con esta iniciativa, la organización reforzó su compromiso con la promoción de la igualdad en el deporte y con la puesta en valor del papel de la mujer en un ámbito en constante transformación.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- Ángel Torres anuncia su adiós a la presidencia del Getafe en 2028
- Córdoba se prepara para el barro en un martes primaveral: el giro exprés que dará el tiempo según la Aemet