Córdoba acoge la jornada "Mujer, Talento y Deporte 2026" para reforzar la igualdad en el ámbito deportivo

La jornada «Mujer, Talento y Deporte 2026» tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, a apenas cuatro días de la conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer. El encuentro estuvo orientado a visibilizar el liderazgo femenino y el talento de la mujer en el ámbito deportivo, así como a reflexionar sobre los avances y retos pendientes en materia de igualdad.

El evento reunió a destacadas referentes del deporte español, quienes compartieron su experiencia, trayectoria y visión sobre la evolución del papel de la mujer en el sector. Entre las participantes intervinieron Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto; Marta Fernández, exjugadora internacional de baloncesto; Ana Seco López, especialista en gestión deportiva; y Milkana Borges, árbitra de Segunda FEB.

Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con el liderazgo femenino, la igualdad de oportunidades y la importancia de seguir generando referentes para las nuevas generaciones. Las ponentes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando medidas que favorezcan la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en todos los niveles del deporte.

La jornada 'Mujer, Talento y Deporte' en el Centro de Recepción de Visitantes. / Manuel Murillo

El encuentro, además, pudo ser seguido a través de la retransmisión en directo producida por el Canal FAB, lo que permitió ampliar su alcance y facilitar el seguimiento por parte del público interesado.

Con esta iniciativa, la organización reforzó su compromiso con la promoción de la igualdad en el deporte y con la puesta en valor del papel de la mujer en un ámbito en constante transformación.