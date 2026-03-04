Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba acoge la jornada "Mujer, Talento y Deporte 2026" para reforzar la igualdad en el ámbito deportivo

El acto, celebrado este miércoles en el Centro de Recepción de Visitantes, contó con la participación de Elisa Aguilar, Ana Seco, Marta Fernández y Milkana Borges, además de múltiples autoridades

Foto de familia de la jornada 'Mujer, Talento y Deporte' en el Centro de Recepción de Visitantes.

Foto de familia de la jornada 'Mujer, Talento y Deporte' en el Centro de Recepción de Visitantes. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

La jornada «Mujer, Talento y Deporte 2026» tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, a apenas cuatro días de la conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer. El encuentro estuvo orientado a visibilizar el liderazgo femenino y el talento de la mujer en el ámbito deportivo, así como a reflexionar sobre los avances y retos pendientes en materia de igualdad.

El evento reunió a destacadas referentes del deporte español, quienes compartieron su experiencia, trayectoria y visión sobre la evolución del papel de la mujer en el sector. Entre las participantes intervinieron Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto; Marta Fernández, exjugadora internacional de baloncesto; Ana Seco López, especialista en gestión deportiva; y Milkana Borges, árbitra de Segunda FEB.

Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con el liderazgo femenino, la igualdad de oportunidades y la importancia de seguir generando referentes para las nuevas generaciones. Las ponentes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando medidas que favorezcan la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en todos los niveles del deporte.

Córdoba. Centro de Recepción de Visitantes. Puerta del Puente. Jornada 'Mujer, Talento y Deporte. Asistirán, entre otros, el seleccionador nacional, Chus Mateo, y la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el presidente de la FAB, Antonio de Torres.

La jornada 'Mujer, Talento y Deporte' en el Centro de Recepción de Visitantes. / Manuel Murillo

El encuentro, además, pudo ser seguido a través de la retransmisión en directo producida por el Canal FAB, lo que permitió ampliar su alcance y facilitar el seguimiento por parte del público interesado.

Con esta iniciativa, la organización reforzó su compromiso con la promoción de la igualdad en el deporte y con la puesta en valor del papel de la mujer en un ámbito en constante transformación.

