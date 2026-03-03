Jesús Usero, sobrino del exfutbolista Fernando Usero y jugador del Córdoba Futsal B: «Mi tío me habló muy bien de la ciudad»

La familia suele tomar una gran importancia en las decisiones profesionales de las personas. La de Jesús Usero Fernández (Brazatortas, 2004) tiene un gran vínculo con el fútbol. Jesús es jugador del filial del Córdoba Futsal, donde vive su segunda temporada en el club, su hermano Abel es portero en las categorías base del Albacete Balompié y de la Selección Manchega sub-16. Su padre, Jesús, su «mayor referente», con más de 40 años sigue disfrutando en los terrenos de juego también desde la portería, en el segundo equipo del Puertollano. El que más recorrido profesional ha tenido en su carrera es su tío, Fernando Usero, quien llegó a disputar varias campañas en el Málaga, teniendo minutos en Primera División. Posteriormente recaló en el Córdoba CF, donde llegó a jugar 40 partidos durante el único curso en El Arcángel. El ahora jugador de Segunda División B de fútbol sala agradece el «apoyo fundamental» de su familia, repasa también la temporada con el filial blanquiverde y su rendimiento personal.

Una familia de tradición futbolísitica

PREGUNTA: ¿Cómo se vive el fútbol dentro de su familia?

RESPUESTA: No saben prácticamente ni a qué partido venir de todos nosotros (ríe). Además, tengo un primo que también juega con mi hermano en el Albacete, en el equipo de Tercera División. Viven todos los fines de semana lado a lado viendo los partidos de sus hijos o sobrinos.

P: ¿Cómo ven ellos desde la lejanía su progresión?

R: Siempre que pueden están aquí apoyando al equipo. Su apoyo es fundamental, en todo, como el poder irnos a vivir fuera. Siempre están ayudándonos, la verdad.

P: Teniendo una familia de jugadores de fútbol, ¿cómo llega al fútbol sala?

R: Pues yo empecé jugando al fútbol en Puertollano, pero probé un año a cambiarme a fútbol sala, en el mismo Puertollano, me gustó más la verdad y desde ahí pues ya me quedé. He ido ya pasando por varios equipos y la verdad que estoy encantado con el fútbol sala.

P: Con el ejemplo de su padre en la portería, ¿nunca se le pasó por la cabeza ser portero?

R: No, nunca se me ha pasado por la cabeza el ser portero. Por ejemplo, mi hermano desde pequeño, al ver jugar a mi padre, empezó de portero desde pequeño y ahí se ha quedado. A mí, la verdad, no es una posición que me guste.

Segundo año como blanquiverde

P: ¿Cómo se fragua su llegada?

R: Contactaron conmigo y con el club para venir a hacer unos entrenamientos de cara a la temporada siguiente y se dio bastante bien. Para el año siguiente, ya estaba fichado y, aunque cambió mucho el equipo ya que se fueron la mayoría de los jugadores que estaban, pasé un buen año, la verdad.

Jesús Usero, jugador del Córdoba Futsal B, sentado sobre la pista de Vista Alegre / A.J. González

P: ¿Le dio su tío algún consejo o recomendación sobre la ciudad antes de mudarte?

R: Sí, hablé un poco con él sobre la ciudad y cómo es vivir aquí. Me dijo que Córdoba es genial para vivir aquí, muy tranquila y muy bonita. Sobre fútbol sala poco podía hablar, porque él es de fútbol y la cosa cambia.

P: ¿Cómo se definiría como jugador?

R: Soy un jugador potente, con buen golpeo y buen uno contra uno. Soy un jugador que está siempre dando el máximo sobre la pista.

Su lado más personal

P: Es su segunda temporada en el filial, ya se le puede considerar un jugador veterano ¿Cómo se siente dentro de la plantilla?

R: La verdad que muy bien, con todos los compañeros genial, tenemos un buen grupo e intentaremos hacer este año lo que podamos. Lo importante es la salvación, pero la verdad que bien, llevo ya dos años y, pese a que la mayoría son nuevos, los chavales tienen mucho respeto y se prestan a ayudar.

P: ¿Cómo está viviendo su paso por Córdoba?

R: El año pasado fue mucho más complicado, era el primero aquí, llegaba como nuevo y teníamos jugadores del nivel de Javi Aranda, Pablo Cendán, Hugo Expósito, Enzo Báez, etc. Este año, aunque no estén ellos también hay chavales muy buenos. Se nos está haciendo más difícil sacar los partidos, pero seguimos peleando.

Jesús Usero, jugador del Córdoba Futsal B, sobre la pista de Vista Alegre / A.J. González

P: ¿Hasta dónde puede llegar Jesús Usero?

R: No lo sé. Intentaré llegar a lo más alto posible. Como todo el de todo jugador, mi sueño es llegar a la Primera División y ser profesional, pero veremos a ver hasta dónde podemos llegar.

P: ¿En quién se fija jugando? ¿Cuál es su referencia dentro de la pista?

R: Me gustaría decirte que mi tío, pero la verdad que, hablando de fútbol sala, es diferente. Por ejemplo, en Puertollano hay muchos jugadores que he visto desde pequeño, como Nano, que estaba en Valdepeñas. Fijándote en ellos, puedes ver que puedes llegar a donde tú quieras, como ha estado Nano muchos años en Primera División.

P: ¿Y un referente que tenga? Tanto deportivo como personal.

R: Como personal, te diría mi padre. Aunque no ha sido profesional, como mi tío, da igual los años que tenga, tiene 40 y pico ya, que sigue viviendo el fútbol incluso hasta más que nosotros. Como profesional, te diría a Ricardinho, que pese a ser el que dice todo el mundo, es como Messi en el fútbol, el mejor.

La temporada del filial

P: Han logrado superar el bache de principio de temporada, y ha cambiado el rumbo completamente, habiéndose alejado de esos puestos de descenso, ¿cómo se ve la temporada dentro del vestuario, cómo la evalúan por ahora?

R: Pues la verdad que de menos a más. En el comienzo de temporada estábamos abajo, en descenso, y la cosa estaba más complicada. Ya estamos en la segunda vuelta, queda un poco menos para lograr el objetivo, que es la salvación, y nos encontramos mucho mejor. Se nota durante los entrenamientos, en las caras, todo es mucho mejor.

P: ¿Hasta dónde puede llegar este equipo?

R: Con todo lo que entrenamos y como estamos implicados, podríamos llegar donde queramos, pero eso lo vamos a ver cuando acabe la temporada.