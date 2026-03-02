El cordobés Javi Garrido, envuelto en la escalada bélica de Oriente Medio y pendiente de salir de Dubái: "Estamos bien y a salvo, pero preocupados"

La escalada de tensión en Oriente Medio ha impactado de lleno en Emiratos Árabes Unidos y, en concreto, en Dubái, ciudad que en los últimos meses se había convertido en base de operaciones para varios jugadores del circuito profesional de pádel. Entre ellos, el cordobés Javi Garrido, que ha vivido en primera persona las horas de incertidumbre tras los ataques con misiles y drones registrados en el país.

Y es que Dubái, tradicionalmente percibida como enclave seguro y estable, ha sufrido impactos sobre infraestructuras estratégicas como el aeropuerto internacional y distintos edificios emblemáticos. La consecuencia inmediata ha sido el cierre del espacio aéreo, cancelaciones masivas de vuelos y un clima de tensión ciudadana que ha alterado la rutina habitual.

«Estamos bien y a salvo, pero preocupados»

Garrido, que se había trasladado a Emiratos atraído por el auge del pádel en la región y la cercanía con grandes torneos del calendario internacional, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad.

El jugador cordobés explicó que tanto él como su pareja y su entrenador se encuentran en buen estado: «Estamos bien y a salvo, pero también preocupados». Reconoció, además, que la situación genera «bastante incertidumbre» y que, aunque intentan mantener la calma, están organizándose para poder salir del país «cuanto antes».

Su testimonio conecta con el de otros profesionales que también fijaron su residencia en Dubái en los últimos meses, como Victoria Iglesias, Javi Leal o Lucas Bergamini, todos ellos igualmente pendientes de la evolución del conflicto. Otros nombres del circuito que habían trasladado su residencia, como Jon Sanz, Pablo Lijó o Gonzalo Rubio, se encontraban en España cuando estalló la crisis.

La publicación del cordobés Javi Garrido en redes sociales. / CÓRDOBa

Una ciudad alterada por los ataques

Los ataques se han concentrado en zonas estratégicas del país, con especial repercusión en el sur de la ciudad, según relataron algunos deportistas. Si bien en determinadas áreas residenciales la normalidad relativa se ha mantenido, el impacto sobre infraestructuras clave ha provocado restricciones en la movilidad y recomendaciones de seguridad por parte de las autoridades.

Estas han instado a residentes y visitantes a permanecer atentos a las indicaciones oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios hasta que el espacio aéreo y las conexiones internacionales recuperen la normalidad. Y con todo ello, pese a que los mensajes lanzados por Garrido han sido de serenidad, el contexto continúa siendo delicado. De hecho, la prioridad del jugador pasa ahora por abandonar Emiratos Árabes Unidos en cuanto sea viable.