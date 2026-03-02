El Cajasol Ángel Ximénez ficha al portero Matej Asanin para la próxima temporada

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil sigue compitiendo con el objetivo de sellar la permanencia lo antes posible en la Asobal para la próxima temporada, pero también trabaja en el proyecto de la próxima temporada.

Ya jugó en Asobal

Así, el club pontano anunció este lunes la incorporación de una pieza para la campaña 2026-27, que firma por permanecer en Puente Genil un año más, hasta la 2027-28. Se trata del portero croata Matej Asanin, que milita en este momento en el Besiktas JK y que a sus 32 años firma por dos campañas por el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. No será su primera experiencia en España, ya que también compitió en la Asobal anteriormente, concretamente, en el Ademar León.

Matej Asanin, en un encuentro de Liga. / CÓRDOBA

Así, el club pontano informó en un comunicado de que "el internacional croata, actualmente en Besiktas JK, se convierte en la primera incorporación del nuevo proyecto del próximo curso, en el que el club ya está trabajando. A sus 32 años, Asanin cuenta con una extensa trayectoria en el balonmano europeo. Un camino que incluye países como Croacia -país natal-, Rumanía, Portugal, Alemania y España, en clubes como RK Zagreb, CSM Bucarest, Sporting CP, TSG Friesenheim o Ademar León. Su paso por el club leonés tuvo lugar entre los años 2012 y 2014, por lo que su fichaje por nuestra entidad también será su regreso a la Asobal doce años después".

"Mucho entusiasmo"

Además, la nota oficial del Cajasol Ángel Ximénez ampliaba que "este camino en la élite a nivel continental también lo ha llevado a lograr un envidiable palmarés: doble campeón de Portugal, doble campeón de Croacia, campeón de Turquía y Supercopa, campeón de la EHF Challenge Cup (actualmente EHF European Cup), además de ser subcampeón de Europa en 2020, campeón de los Juegos Mediterráneos y campeón de la EHF Euro en su etapa júnior representando a su selección nacional".

En declaraciones a los medios oficiales del club pontano, Matej Asanin aseguró sentirse con "mucho entusiasmo. Primero, por mi fichaje por el Cajasol Ángel Ximénez, por esta próxima temporada que empezaré con el equipo y mi regreso a la Liga Asobal, una liga muy competitiva, en la que cualquiera puede ganar a cualquiera, y cada partido va a ser importante". Asanin continuaba manifestando que espera cumplir "todos los objetivos que nos planteemos al principio de la temporada. A nivel personal, yo ofrezco todo mi compromiso con el equipo, todo lo que pueda aportar a alcanzar esos objetivos en todos los aspectos".