Calienta la Andalucía Bike Race: Granada abre fuego, Jaén examina y Córdoba será el juez final

La Andalucía Bike Race 2026 calienta ruedas de manera definitiva. Tras la suspensión de la jornada prevista para el lunes 23 de febrero por la incidencia meteorológica, el certamen levanta este martes el telón en la provincia de Granada, concretamente en Húetor Vega, junto al río Genil. Y es que la carrera arrancará directamente con la contrarreloj que, en el diseño inicial, estaba prevista como segunda etapa. Será el primer paso de un certamen que tendrá a la localidad granadina como punto de partida, Jaén como gran examinador y Córdoba como línea de meta y juez final, hasta el próximo 28 de febrero.

Entrando en materia, el recorrido partirá desde Cenes de la Vega para adentrarse por el Camino de los Neveros rumbo a Monachil y Huétor Vega, antes de concluir en el Paseo del Salón de la capital. La que iba a ser la segunda y última jornada en suelo granadino pasa ahora a convertirse en la única. Un estreno de 16,87 kilómetros y +634 metros de desnivel.

Jaén, corazón montañoso del recorrido

La tercera etapa, prevista para el miércoles 25 de febrero, trasladará el epicentro a Jaén, donde se desarrollará el tramo intermedio de la competición. Con salida en la Calle Bernabé Soriano y meta en el Olivo Arena, la jornada presenta un trazado de 52,55 kilómetros y +1.996 metros de desnivel, incluyendo la ascensión más dura de la edición.

La subida inicial por Jabalcuz, con pista rota y rampas exigentes hasta su punto más alto, será el primer gran filtro. Después, la bajada técnica hacia la Solana abrirá paso a un segmento central de senderos estrechos, subidas cortas y explosivas, pasos de roca y descensos rápidos entre olivares, atravesando la zona de Jamilena antes de afrontar la gran ascensión. El cierre, por la Sierra del Neveral, promete bajadas largas y técnicas antes de la llegada al Olivo Arena.

Un día después, el 26 de febrero, Jaén repetirá protagonismo. La cuarta etapa dirigirá a los bikers hacia el Castillo de Jaén. Con 47,45 kilómetros y +1.340 metros, esta última jornada jiennense mantendrá buena parte del trazado anterior.

Córdoba, juez y sentencia

El gran desenlace llegará en Córdoba, que ejercerá como árbitro definitivo de la clasificación. La quinta etapa, el 27 de febrero a partir de las 9.30 horas, arrancará en la Avenida Al-Nasir para dar forma a la jornada más larga de la edición: 77,57 kilómetros y +1.589 metros, maratón puro.

La salida conducirá hacia el canal del Guadalmellato y enlazará con la subida de la Vereda de la Canchuela hasta Trasierra, ascensión sostenida ideal para imponer ritmo. En la zona alta, los continuos sube-bajas por Arenales, Las Jaras y el entorno del Club de Golf combinarán pistas rodadoras y senderos fluidos. El regreso se realizará por las bajadas de Los Morales y Santo Domingo, antes de cruzar meta en el Parque de la Asomadilla tras un final rápido.

El broche final, apenas 24 horas después, repetirá salida y meta en Córdoba. Será una etapa más corta y explosiva -40,49 kilómetros y +898 metros-, enlazando pronto con la Vereda de La Alcaidia hacia Linares. Allí comenzará la subida por la Loma de los Escalones, incluyendo el mítico tramo del Arrastraculos, uno de los puntos más característicos del MTB cordobés. Desde la zona alta, el recorrido se dirigirá hacia Cerro Muriano y Los Villares, encadenando senderos rápidos y pequeñas ascensiones antes del regreso definitivo por Las Conejeras, Los Morales y Santo Domingo.