Laporte aprovecha el trabajo de Visma para convertirse en el primer líder de la Ruta del Sol 2026

El ciclista francés Christophe Laporte, del equipo Visma–Lease a Bike, ganó este miércoles la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, al imponerse en Pizarra en un sprint muy cerrado, con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 39 segundos.

Por delante de Tronchon y Oliver

El galo llegó bien colocado a la recta final y aprovechó a la perfección el trabajo de su equipo para esprintar con potencia y lograr el triunfo por delante de su compatriota Bastien Tronchon (Groupama-FDJ) y del neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling). Los españoles Jon Barrenetxea (Movistar) y José María Martín (Kern Pharma) finalizaron en novena y décima posición, respectivamente, con el mismo tiempo que el vencedor.

La jornada, que comenzó en Benahavís, constó de un recorrido de 163 kilómetros con tres puertos de montaña y, gracias a su victoria, Laporte se convirtió en el primer líder de la 72ª edición de la ronda andaluza. Fue una etapa con los ciclistas muy activos y con un Visma que supo mover la carrera con inteligencia. El equipo neerlandés mandó en avanzada al belga Victor Campenaerts, que rodó en solitario durante varios kilómetros, lo que le permitió coronar en cabeza el alto del Madroño, de primera categoría, y situarse como líder provisional de la montaña, aunque con una ventaja mínima.

Primer termómetro

El inicio de la Vuelta a Andalucía presentó un perfil propicio para una llegada masiva, aunque sirvió como primer termómetro para evaluar el estado de forma de los candidatos a la victoria final en Lucena.

El belga Tim Wellens, vencedor el pasado lunes de la Clásica Jaén Paraíso Interior en Úbeda, lideró una escapada de 17 corredores en la que también figuraban su compañero en el UAE Emirates Jan Christen, el británico Tom Pidcock, el belga Quinten Hermans, el ruso Alexander Vlasov, el francés Axel Zingle y el español Iván Romeo. Sin embargo, la aventura no prosperó y la victoria de etapa se decidió en un sprint masivo en Pizarra.

El Visma supo preparar la llegada, movió a sus corredores con inteligencia y Laporte atacó en el momento justo para imponerse y vestirse como primer líder de la prueba. La segunda etapa se disputará este jueves entre Torrox y Otura, con un recorrido de 140 kilómetros y dos puertos de montaña, ambos en la provincia de Granada: el de la Cabra, de primera categoría, y el de La Malahá, situado a 20 kilómetros de la meta. EFE