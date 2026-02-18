Instalaciones
El Imdeco recupera Fontanar para el Campeonato de Andalucía sub-16 de atletismo
El organismo alcanza un acuerdo con la Federación Andaluza de Atletismo para que el torneo se celebre el próximo 16 de mayo en las pistas cordobesas
Córdoba volverá a situarse en el calendario oficial del atletismo andaluz. Según una nota remitida por el Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y la Federación Andaluza de Atletismo han alcanzado un acuerdo para la celebración de campeonatos oficiales de Andalucía en la instalación municipal de atletismo de El Fontanar, recuperando así una cita de ámbito autonómico que durante años había estado ausente de la ciudad.
La primera competición fruto de este acuerdo será el Campeonato de Andalucía sub-16, que se celebrará el próximo 16 de mayo, marcando el inicio de una nueva etapa para el atletismo cordobés. Este paso se enmarca dentro de la estrategia del Imdeco para revitalizar el atletismo en Córdoba y poner en valor una de sus infraestructuras deportivas más emblemáticas. La presidenta del instituto municipal, Marian Aguilar, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y ha señalado que “la puesta en valor de nuestras instalaciones es una de las prioridades del Imdeco. Estamos comprometidos con transformar El Fontanar en el epicentro del atletismo en Andalucía, y este campeonato es un paso muy importante para devolver este deporte al esplendor que nunca debió perder”.
Un mitin en el 2027
En los últimos meses, el Imdeco ha impulsado una serie de actuaciones de mejora en la instalación municipal de El Fontanar, que han incluido la adecuación de la pista, la incorporación de nuevo material técnico de alta calidad y la mejora de los espacios destinados a los atletas. Estas intervenciones no solo elevan la competitividad de la instalación, sino que garantizan condiciones óptimas para el desarrollo de jóvenes talentos y consolidan a Córdoba como sede idónea para competiciones oficiales. “Este es solo el comienzo”, ha añadido Aguilar. “Nuestro objetivo final es culminar esta etapa con la celebración de un mítin absoluto en 2027 que reúna a los atletas más destacados de Andalucía y sitúe definitivamente a El Fontanar en el mapa del atletismo nacional. Estamos aquí para fomentar el deporte y ofrecer a nuestros jóvenes todas las oportunidades para alcanzar sus sueños”. El Campeonato de Andalucía sub-16 no solo supondrá una plataforma de proyección para atletas emergentes, sino también una oportunidad para seguir posicionando a Córdoba como referente en la organización de eventos deportivos de base, con el impacto social y económico que ello conlleva.
La recuperación de campeonatos oficiales en El Fontanar coincide, además, con un momento especialmente positivo para el atletismo cordobés, tras el reciente ascenso del Club Atletismo Cordobés a la Primera División del atletismo nacional. Un hito deportivo que, sin duda, contribuirá a reforzar la visibilidad de esta disciplina en la ciudad, generar nuevas referencias para la cantera y consolidar el crecimiento de un deporte que tanto merece el respaldo institucional y social.
