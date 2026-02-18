La Copa Covap 2026 llega el domingo a Palma del Río

Este domingo, la localidad cordobesa de Palma del Río va a acoger la cuarta jornada de la decimotercera edición de la Copa COVAP. Una iniciativa educativa y deportiva promovida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que ha recorrido ya más de 40 localidades andaluzas sensibilizando en hábitos saludables a alrededor de 45.000 niños y niñas y unos 90.000 espectadores.

El domingo, en Palma del Río

En el municipio cordobés se reunirán más de 400 participantes: niños y niñas de 10 y 11 años de 48 equipos de fútbol, baloncesto y baloncesto 3x3 que pasarán una completa jornada dominical jugando a su deporte favorito y recibiendo charlas de psicólogos sobre cómo abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Además, sus familiares también podrán participar en talleres impartidos por nutricionistas donde se les ofrecen recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

Palma del Río disfrutará el domingo de una nueva edición de la Copa Covap. / CÓRDOBA

Tras visitar Huétor Tájar, Conil, Huércal de Almería y Palma del Río, la Copa COVAP continuará su recorrido por las cuatro provincias andaluzas restantes durante marzo y abril hasta llegar a la Fase Final, que se celebra en junio.

La idea central de esta edición vuelve a girar en torno a la importancia de adquirir hábitos saludables que ayuden a niños y niñas a descubrir sus propios ‘superpoderes’, como una alimentación adecuada, la práctica de deporte y el desarrollo emocional. Además, y para potenciar su función divulgativa, la Copa COVAP vuelve a contar con seis entidades colaboradoras que trabajan con la Cooperativa para expandir sus mensajes y valores positivos, como la iniciativa Pantallas Amigas o el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, entre otras.

La Copa COVAP tiene este año como nuevo embajador del proyecto a Jesús Navas, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. Además, la Copa COVAP vuelve a contar con la habitual colaboración de la Federación Andaluza de Fútbol y la Federación Andaluza de Baloncesto.