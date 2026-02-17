La Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol levanta el telón: 17 equipos de primer nivel y Córdoba como protagonista

La Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol alcanza su 72ª edición con un cartel de máximo nivel y un recorrido diseñado para marcar diferencias desde el primer día. La competencia, que arranca este miércoles y se disputará hasta el 22 de febrero, reunirá a buena parte del pelotón internacional en cinco etapas que combinarán media montaña, finales selectivos y oportunidades tácticas que pueden agitar la general.

El elenco de participantes eleva el listón competitivo. Figuras como el británico Tom Pidcock, campeón olímpico y mundial en distintas disciplinas, el francés Pavel Sivakov -vigente ganador de la prueba- o el belga Tim Wellens encabezan una nómina en la que también figuran nombres como Maxim Van Gils, el sevillano Juan Pedro López o el actual campeón de España, Iván Romeo. La presencia de estos corredores, integrados en estructuras de referencia como UAE Team Emirates, Red Bull Bora-Hansgrohe, Visma Lease a Bike o Movistar Team, anticipa una batalla de alto voltaje. En total, 17 equipos de primera categoría y representación de nueve países distintos darán forma al pelotón.

Tres jornadas para abrir fuego

La carrera se abrirá el día 18 con un trazado de 163 kilómetros entre Benahavís y Pizarra, en la provincia de Málaga, con los altos del Madroño y el Viento como primeras cribas. La segunda etapa, de 138 kilómetros entre Torrox y Otura (Granada), incluirá el Puerto de la Cabra, de primera categoría, llamado a seleccionar el grupo aunque situado lejos de meta.

Jaén acogerá la tercera jornada, con salida en la capital y llegada a Lopera tras 180 kilómetros exigentes, marcados por los pasos por Santa Ana y Peñallana. Será un día propicio para movimientos tácticos antes de que la carrera encare territorio cordobés.

Montoro y Pozoblanco en la cuarta etapa

El sábado 21 de febrero la provincia de Córdoba se convertirá en protagonista con una etapa íntegra entre Montoro y Pozoblanco, de 166 kilómetros. El Alto de Españares, de segunda categoría, se erige como la principal dificultad orográfica de la jornada, aunque no será el único punto estratégico.

El denominado Kilómetro de Oro volverá a tener presencia, permitiendo bonificaciones que pueden resultar decisivas en la lucha por la general. El recorrido atravesará enclaves como Venta del Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Torrecampo, Dos Torres, El Guijo, Pedroche y Añora antes de desembocar en Pozoblanco, que repite como final de etapa tras la experiencia del pasado año.

El pelotón llega a la línea de meta en Pozoblanco, en la pasada edición de la Vuelta a Andalucía. / RAFA SÁNCHEZ

Lucena, el juez final

La quinta y última etapa, el 22 de febrero, enlazará La Roda de Andalucía con Lucena a lo largo de 167 kilómetros. En su tramo cordobés, el pelotón cruzará Puente Genil, Montalbán, La Rambla, Fernán Núñez, Montilla, Aguilar de la Frontera y Monturque antes de afrontar el desenlace definitivo.

El Alto de la Primera Cruz, al que deberán ascender en dos ocasiones, será el juez final antes de la llegada al centro de Lucena, donde finalizará la prueba este año. Un cierre que combina desgaste acumulado y terreno propicio para ataques tardíos, ideal para resolver una clasificación que, si responde al guion previsto, llegará abierta hasta el último día del certamen.