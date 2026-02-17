Tenis de mesa
Semana grande para el tenis de mesa cordobés: doble asalto a las Copas en Tarragona
Los equipos A y B del Museo de la Almendra Francisco Morales arrancan este miércoles, mientras que el Real Club Priego iniciará en cuartos el jueves
El tenis de mesa cordobés afronta una semana clave en el calendario nacional. El Museo de la Almendra Francisco Morales, con sus equipos A y B, abrirá este miércoles su participación en la Copa de la Reina en Tarragona, mientras que el Real Club Priego Fundación Kutxabank iniciará el jueves su andadura en la Copa del Rey, directamente desde los cuartos de final.
Ambas competiciones se celebran de forma paralela y concentran a los principales referentes del panorama nacional en formato eliminatorio.
Doble representación cordobesa
El Museo de la Almendra Francisco Morales competirá con sus dos conjuntos en una edición marcada por la igualdad y la exigencia del sistema de grupos. Solo el primer clasificado de cada grupo accederá a la siguiente ronda, por lo que el margen de error, en este caso, es prácticamente mínimo.
En ese sentido, el equipo A ha quedado encuadrado en el Grupo 4, donde se medirá al UBU RM Terán Burgos 2031 y al Falcons Sabadell-Smatsa Ágora Grup.
Por su parte, el equipo B competirá en el Grupo 3, junto al Girbau Vic TT y el Son Cladera TTC. En este caso, el acceso a la siguiente fase también pasa exclusivamente por finalizar en la primera posición, en un cuadro que presenta una notable dificultad.
La competición arranca este miércoles en Tarragona y definirá en los próximos días qué equipos logran avanzar en el torneo del KO.
El Priego comienza en cuartos
Un día después, el jueves, será el turno del Real Club Priego Fundación Kutxabank en la Copa del Rey. El conjunto prieguense comenzará directamente en los cuartos de final, condición que reduce su recorrido inicial respecto a otros participantes.
El objetivo es avanzar ronda a ronda hasta la final, prevista para el 20 de febrero. Desde su posición en el cuadro, tres victorias separarían al equipo cordobés del que sería su undécimo título nacional.
La cita llega tras su reciente clasificación para las semifinales de la Europe Cup, aunque ahora el foco se sitúa exclusivamente en la competición doméstica. De este modo, Tarragona concentrará durante esta semana el desenlace de ambas copas, con protagonismo destacado para el tenis de mesa cordobés.
