Tenis de mesa
El Real Club Priego Fundación Kutxabank derrota al Ostrov y encamina su pase a semifinales de la Europe Cup
El bloque prieguense se impuso con claridad en su cruce con el conjunto checo (3-1) y da el primero paso en esta eliminatoria de cuartos de final
El Real Club Priego Fundación Kutxabank de tenis de mesa derrota al HB Ostrov (3-1) y encamina su pase a las semifinales de la Europe Cup. La vuelta será este viernes a las 18.00 en República Checa. Conforme avanzan las eliminatorias, el reto es aún mayor. Además, en Europa hay grandes equipos consolidados en la escena.
Un duelo enconado
El Real Club Priego Fundación Kutxabank llegaba a los cuartos de final de la Europe Cup en busca de adelantarse en la eliminatoria y ver más cerca las semifinales. Sin embargo, el HB Ostrov aterrizaba en Priego de Córdoba con las ganas de ponérselo muy complicado a la entidad local. El partido comenzó con una intensidad brutal.
Robert Gardos cogió la responsabilidad de ser el primer espada de un club prieguense que se adelantó en el marcador de manera contundente al vencer a Tregler. Una ventaja que no consiguió consolidar Diogo Carvalho tras caer ante Ursu por la vía rápida. Comenzó un nuevo partido. Con 1-1 en el marcador, era vital que el Real Club Priego Fundación Kutxabank no solo ganase el partido, sino que sacase la mayor ventaja posible. Y no iba a defraudar. Carlos Machado sacó a relucir su veteranía para vencer con solvencia a Sirucek.
Este partido era fundamental. Robert Gardos saltaba a la pista del Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba en busca de adelantar a los suyos en la eliminatoria. No iba a ser fácil, sobre todo viendo el nivel de Ursu, pero al palista local no lo paraba nadie. El profesional del Real Club Priego Fundación Kutxabank ganó su segundo partido y puso la primera piedra para la entidad prieguense en esta eliminatoria de cuartos de final de la Europe Cup.
