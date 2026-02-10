La FAB acoge la presentación del Memorial Rafael Rojano en Córdoba

La sede de la Federación Andaluza de Baloncesto acogió este martes la presentación oficial del Memorial Rafael Rojano, un torneo que rinde homenaje a quien fuera presidente de la FAB y una figura vinculada durante años al desarrollo del baloncesto andaluz. El acto se celebró a las 13.00 horas y reunió a representantes institucionales y del ámbito deportivo provincial.

La cita, que se disputa en categoría Minibasket, tendrá lugar entre los días 13 y 14 de febrero en la sección masculina, en las instalaciones del Colegio Virgen del Carmen; mientras que en sección femenina tendrá lugar del 27 al 28 de febrero, en el Colegio Maristas Cervantes.

Una cita con significado

Entre los asistentes estuvieron Antonio de Torres García, presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto; Marian Aguilar, presidenta del Imdeco y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba; Ana Rosa Ruz, vicepresidenta cuarta y delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba; Inmaculada Coba, delegada de la FAB en Córdoba; así como Juan Rubio y Carlos García, presidentes del CD Carmen y del CD Maristas, respectivamente, clubes impulsores del memorial.

Durante la presentación intervinieron varios de los representantes presentes, que hicieron referencia al origen y continuidad del torneo, así como al papel de los clubes organizadores en su puesta en marcha. Desde la Federación Andaluza de Baloncesto se subrayó el carácter innovador de la iniciativa en su momento y el recorrido que ha ido consolidando con el paso de las ediciones.

La presentación del cartel oficial del Memorial Rafael Rojano de 2026. / CÓRDOBa

Por su parte, desde la delegación cordobesa de la FAB se destacó el sentido conmemorativo del memorial, centrado en recordar la trayectoria de Rafael Rojano al frente de la federación andaluza. En la misma línea, desde el ámbito municipal se apuntó a la vinculación del evento con el deporte base y a su encaje dentro de las líneas de trabajo orientadas al apoyo a los clubes y a las competiciones de formación.

También desde la Diputación Provincial se hizo alusión al papel de las administraciones públicas en el respaldo a este tipo de iniciativas deportivas, especialmente aquellas relacionadas con la práctica entre niños y niñas y con la actividad de los clubes de base.

El Memorial Rafael Rojano, que nació hace más de una década a iniciativa de entidades cordobesas, mantiene así su recorrido como una cita estable dentro del calendario, con el objetivo de preservar la memoria de una figura relevante del baloncesto andaluz a través de la competición.