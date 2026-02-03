Suspendido el Córdoba Futsal-ElPozo Murcia por el riesgo de inundaciones en la provincia

El Córdoba Futsal no podrá cerrar su puesta a punto antes del regreso a la competición oficial. El amistoso previsto para este miércoles ante ElPozo Murcia Costa Cálida, que debía disputarse en Vista Alegre, ha quedado definitivamente suspendido tras la activación en Andalucía del Nivel 2 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), motivado por la incidencia de la borrasca Leonardo en la provincia, con previsión de lluvias intensas, riesgo de inundaciones y fuertes rachas de viento.

La entidad blanquiverde ha determinado la cancelación del encuentro atendiendo a ese escenario meteorológico y a las recomendaciones de las autoridades, por lo que el conjunto de Emanuel Santoro se queda sin el último test competitivo antes de retomar la Primera División.

Sin ensayo general antes de Cartagena

La suspensión, por tanto, priva al bloque califal de una prueba de máximo nivel en plena semana de preparación, justo antes de su regreso a la Liga. Los blanquiverdes volverán a competir el próximo 14 de febrero, a partir de las 17.00 horas, con una exigente visita al Palacio de los Deportes de Cartagena ante el Jimbee Cartagena, una de las salidas más complejas del calendario.

El choque ante ElPozo estaba llamado a servir como termómetro del estado actual del equipo cordobés, que afronta el tramo decisivo del curso tras el parón, y a ofrecer minutos de competición a varios futbolistas en un contexto de alta exigencia. Por tanto, queda así como única muestra en este período, durante la disputa del Europeo de fútbol sala, el pasado triunfo ante el Stilo Textil Villa del Río.

Un rival en plena racha

ElPozo Murcia Costa Cálida, líder de la Primera División, llegaba a Córdoba con una dinámica imponente en el campeonato doméstico: 18 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota, 16 en Liga y dos en Copa del Rey. Curiosamente, el último equipo capaz de tumbar al conjunto murciano había sido el propio Córdoba Futsal, que se impuso por 2-4 en la primera jornada del campeonato, allá por el mes de septiembre.

Además, el partido estaba marcado por un importante componente emocional, con el regreso a Vista Alegre del técnico pontanés Josan González, que dirigió al equipo de Vista Alegre durante más de cuatro años, entre marzo de 2020 y mayo de 2024, y que actualmente ocupa el banquillo del conjunto charcutero. Junto a él, también estaba prevista la presencia de dos jugadores cordobeses integrados en la plantilla murciana: el cierre Bebe y el ala egabrense César Velasco -y exblanquiverde-, ambos internacionales con la selección española.

En el plano deportivo, Emanuel Santoro tenía previsto contar para este amistoso con sus dos incorporaciones invernales, el cierre brasileño Andrei y el pívot Nacho Parreño, recién llegado desde el Levante FS, mientras que seguían ausentes Arnaldo Báez y Titi del Rey, concentrados con sus selecciones para la Copa América.