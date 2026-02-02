Imdeco aprueba el alquiler y mantenimiento de 33 desfibriladores para la red deportiva municipal

El consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha aprobado la contratación del suministro en régimen de alquiler y mantenimiento de 33 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) destinados a las instalaciones deportivas municipales, por un importe total de 97.400,16 euros. El acuerdo contempla, además, un plan integral de mantenimiento y formación asociado a los dispositivos.

Los 33 desfibriladores, junto a sus cabinas, baterías y electrodos, se distribuirán entre instalaciones de gestión directa, campos de fútbol, piscinas y centros gestionados mediante convenios, con el objetivo de cubrir de forma homogénea toda la red deportiva municipal.

El contrato, de carácter mixto con predominio del suministro, permitirá renovar y unificar los sistemas de cardioprotección, mejorar la tecnología disponible y garantizar la operatividad permanente de los equipos. La medida da cumplimiento tanto a la normativa autonómica vigente como al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Córdoba que establece la obligatoriedad de contar con desfibriladores en todas las instalaciones deportivas municipales.

En cuanto a las características técnicas, los nuevos equipos corresponden a modelos de última generación, dotados de tecnología de onda bifásica exponencial truncada, un sistema que permite realizar la desfibrilación con menor energía eléctrica, reduciendo el riesgo de daños en los tejidos y optimizando la respuesta ante una parada cardiorrespiratoria.

Mantenimiento y formación

El contrato incluye un servicio de mantenimiento integral, tanto preventivo como correctivo, que contempla la revisión periódica de los dispositivos, la reposición inmediata de fungibles -electrodos y baterías- y la sustitución de equipos en caso de avería, con el objetivo de asegurar la disponibilidad continua de los desfibriladores en todas las instalaciones.

Otro de los apartados recogidos es el programa de formación, dirigido al personal de las instalaciones deportivas. Este plan combina formación presencial básica en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del DESA con formación on-line y recursos telemáticos, facilitando la actualización continua de conocimientos. El modelo resulta especialmente relevante en centros con plantillas rotatorias o personal no sanitario, garantizando la existencia de personas capacitadas para intervenir ante una emergencia cardíaca.