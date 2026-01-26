Nicolás Marrón, pívot del Córdoba Futsal, se marcha al Valdepeñas

El mercado vuelve a sacudir los cimientos del Córdoba Futsal en pleno parón competitivo. Mientras la Primera División de fútbol sala continúa con el pulso en pausa por la disputa del Europeo, los despachos siguen activos y el nombre de Nicolás Marrón ha pasado a ocupar un lugar central en la actualidad blanquiverde, en clave de salida. El potente Viña Albali Valdepeñas, que recientemente habia lanzado su ofensiva final para hacerse con el pívot barcelonés, ha logrado hacerse con los servicios del atacante barcelonés -con el que ya había alcanzado una cuerdo- previo pago de la cláusula de rescisión que lo unía al equipo de Vista Alegre, por un coste de 50.000 horas.

De esta forma, el hasta ahora efectivo blanquiverde recalará de inmediato en la plantilla de Marlon Velasco, donde coincidirá, entre otros, con el cierre mencionado Antonio Sánchez Tienda «Boyis».

Sus números en el club

El catalán, de 23 años, fue la segunda incorporación del pasado mercado estival en la entidad presidida por José García Román. Llegó procedente del filial del Barcelona, donde había dejado señales evidentes de crecimiento hasta el punto de alternar, de forma puntual, dinámica con el primer equipo azulgrana. Su aterrizaje en Córdoba exigió un breve periodo de adaptación, eso sí, aunque con el paso de las jornadas el punta terminó por asentarse como una pieza relevante en los planes de Emanuel Santoro.

Los números avalan esa progresión. En lo que va de curso, había firmado siete goles en 17 partidos, registros que lo situaban como tercer máximo goleador del equipo. Solo le superan Murilo Duarte (12) -también bajo el foco del mercado, tentado por el Jaén Paraíso Interior- y Carlos Gómez (9), ala cedido esta temporada por el Palma Futsal. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido en la élite y que explica el paso al frente del Valdepeñas para reclutarlo.