Los premios del fútbol cordobés: la RFAF celebra su tradicional gala anual

El pasado lunes, la Diputación de Córdoba fue el el escenario de un evento en el que se ha homenajeado a los campeones de la pasada temporada

Autoridades presentes en la Gala de la RFAF, celebrada en la Diputación de Córdoba.

Autoridades presentes en la Gala de la RFAF, celebrada en la Diputación de Córdoba. / RFAF Córdoba

Miguel Heredia

Córdoba

El pasado lunes se celebró la Gala de Campeones y Juego Limpio de la temporada 2024-2025 por parte de la Delegación de Córdoba de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). El acto, en el que se distinguió a nombres propios del deporte cordobés y campones de la pasada temporada, contó con la presencia del presidente de la RFAF, Pedro Curtido, así como presidente delegado de su sección en la provincia, Martín Torralbo. Junto a ellos, también asistieron, entre otros, el presidente de la sección arbitral del organismo, José Matías; el máximo responsable de fútbol sala en la misma, Rafael Hidalgo; el diputado de Deportes, Antonio Martín; el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey; y Sol Merina, por parte de la Junta de Andalucía.

Entre otros galardones, fueron premiados el exdelegado del Comité Andaluz de Árbitros de Fútbol, Pedro Benítez, y José Félix Esquinas, por su labor al frente de la competición de Veteranos de Interfútbol.

Autoridades, asistentes y galardonados, en la gana de la RFAF.

Autoridades, asistentes y galardonados, en la gana de la RFAF. / RFAF Córdoba

