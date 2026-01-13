Los premios del fútbol cordobés: la RFAF celebra su tradicional gala anual

El pasado lunes se celebró la Gala de Campeones y Juego Limpio de la temporada 2024-2025 por parte de la Delegación de Córdoba de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). El acto, en el que se distinguió a nombres propios del deporte cordobés y campones de la pasada temporada, contó con la presencia del presidente de la RFAF, Pedro Curtido, así como presidente delegado de su sección en la provincia, Martín Torralbo. Junto a ellos, también asistieron, entre otros, el presidente de la sección arbitral del organismo, José Matías; el máximo responsable de fútbol sala en la misma, Rafael Hidalgo; el diputado de Deportes, Antonio Martín; el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey; y Sol Merina, por parte de la Junta de Andalucía.

Entre otros galardones, fueron premiados el exdelegado del Comité Andaluz de Árbitros de Fútbol, Pedro Benítez, y José Félix Esquinas, por su labor al frente de la competición de Veteranos de Interfútbol.