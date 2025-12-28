El Desafío 80 del Córdoba Balonmano vuelve a recordar a Martín del Rosal

Otro año más, el Desafío 80 organizado por el Club Córdoba de Balonmano volvió a recordar la figura del que fuera su alma mater, capitán, entrenador y presidente, Martín del Rosal. El entrañable evento navideño de la entidad granate reunió a toda su base y a buena parte de jugadores emblemáticos del club a lo largo de la historia, contando además con un importante condicionante solidario, ya que se llevó a cabo una recogida de alimentos para Cáritas con gran éxito.

En la previa se disputaron tres duelos de base con la Factoría CBM como protagonista, jugándose con equipos mixtos en alevín, infantil y cadete. Más adelante llegó el duelo estrella, en el que se celebró un minuto de aplausos para Martín del Rosal y tanto Promesas como Leyendas CBM demostraron que tuvieron y han retenido, firmando tablas y dando paso a la sobremesa donde todos disfrutaron de un buen ágape porque hacía falta recuperar fuerzas.

El Córdoba Balonmano agradeció a todos los implicados su colaboración, tanto organizadores, patrocinadores, jugadores y familiares, que consiguieron que todo saliera a la perfección una vez más en uno de los eventos más reconocibles y entrañables del club granate.