Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez afronta la segunda vuelta al límite tras cerrar la primera con seis derrotas consecutivas
El conjunto de Puente Genil arrancará febrero en la duodécima posición, a solo dos puntos del descenso, con un calendario exigente y la necesidad urgente de revertir imagen y resultados
El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil cerró la primera vuelta del campeonato liguero con un balance profundamente negativo. Seis derrotas consecutivas y una imagen muy por debajo de lo esperado han dejado al equipo pontanés en una situación delicada de cara a una segunda vuelta que arrancará el fin de semana del 7 y 8 de febrero, marcada además por un calendario especialmente exigente.
Febrero será clave
El mes de febrero se presenta como un tramo clave para el futuro del equipo. Los pontanenses deberán afrontar compromisos de alta dificultad, con encuentros ante rivales directos y desplazamientos complicados. Entre ellos, destacan los partidos frente a Granollers, Caserío Ciudad Real y las salidas a Cuenca y León, citas que marcarán el rumbo inmediato del conjunto cordobés.
En lo que respecta a la clasificación, el Cajasol Ángel Ximénez ocupa actualmente la duodécima posición con diez puntos. La distancia con los puestos de descenso es mínima: solo dos puntos separan a los de Puente Genil de La Nava y Guadalajara, mientras que Huesca y Cangas, con nueve puntos, marcan la zona de promoción de descenso. Con la misma puntuación que el conjunto pontanés se encuentran Villa de Aranda y Cuenca, mientras que EON Alicante y Caserío Ciudad Real cuentan con una ligera ventaja, con doce y trece puntos respectivamente.
Todo apunta a que la lucha por la permanencia se concentrará en este grupo de equipos. Aunque algunos conjuntos parecen tener más margen de maniobra, la realidad es que serán varios los aspirantes a evitar el descenso, con el gol average como un factor determinante al final de la temporada. Además, no se descarta que algunos clubes refuercen sus plantillas en las próximas semanas.
Objetivo: mínimo, 20 puntos
Los cálculos son claros: para asegurar la permanencia será necesario alcanzar entre 20 y 22 puntos. En ese contexto, el Cajasol Ángel Ximénez está obligado a hacerse fuerte en casa ante rivales directos como Ciudad Real, La Nava, Alicante o Villa de Aranda, y a sumar al menos dos o tres victorias a domicilio. No hacerlo podría resultar decisivo en negativo. Existen, no obstante, desplazamientos donde puntuar es posible, como los de Guadalajara, Cuenca, Cangas o Huesca, siempre y cuando el equipo ofrezca una versión radicalmente distinta a la mostrada hasta ahora.
La situación exige una reacción inmediata desde el club. La plantilla ha entrado en una dinámica negativa difícil de explicar y, a día de hoy, el equipo se encuentra en una de las posiciones más comprometidas de la categoría. La necesidad de reorganizar el grupo y recuperar competitividad es evidente. En el entorno se habla de posibles cambios en el banquillo, salidas y llegadas de jugadores, pero por el momento todo son rumores. La realidad es que no se han producido movimientos oficiales y el tiempo apremia para dar un giro a una temporada que, de momento, se ha teñido de pesimismo.
LA PEOR PRIMERA VUELTA CON PACO BUSTOS EN EL BANQUILLO PONTANO
Con los datos en la mano, en la actual 2025-26, el Cajasol Ángel Ximenez ha firmado la peor primera vuelta de la era Paco Bustos, que inició su andadura como técnico pontano en la 2019-20. Para encontrar una primera vuelta con 10 puntos, como en la actual temporada, hay que remontarse justo a la campaña 2018-19, la anterior a la llegada de Bustos, en la que dirigía al equipo pontano Julián Ruiz. Menos de 10 puntos en la primera vuelta solo sumó el Cajasol Ángel Ximénez en dos temporadas: en la 2014-15 y en la 2015-16, en las que se quedó en ambas con ocho puntos, ambas con Fernando Barbeito como entrenador.
Suscríbete para seguir leyendo
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- La Diputación de Córdoba y el IES El Tablero avanzan en un acuerdo para internacionalizar la FP en logística
- Montoro contará con una nueva vía de ocho kilómetros al sur de la A-4
- La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero hallado bajo un coche en la carretera entre Adamuz y El Arenoso
- ¿Qué busca el Córdoba CF en el mercado invernal? Así son y serán los movimientos de la comisión deportiva