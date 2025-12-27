El Cajasol Ángel Ximénez afronta la segunda vuelta al límite tras cerrar la primera con seis derrotas consecutivas

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil cerró la primera vuelta del campeonato liguero con un balance profundamente negativo. Seis derrotas consecutivas y una imagen muy por debajo de lo esperado han dejado al equipo pontanés en una situación delicada de cara a una segunda vuelta que arrancará el fin de semana del 7 y 8 de febrero, marcada además por un calendario especialmente exigente.

Febrero será clave

El mes de febrero se presenta como un tramo clave para el futuro del equipo. Los pontanenses deberán afrontar compromisos de alta dificultad, con encuentros ante rivales directos y desplazamientos complicados. Entre ellos, destacan los partidos frente a Granollers, Caserío Ciudad Real y las salidas a Cuenca y León, citas que marcarán el rumbo inmediato del conjunto cordobés.

Un encuentro del Cajasol Ángel Ximénez de balonmano, esta temporada. / ÁNGEL XIMÉNEZ BM

En lo que respecta a la clasificación, el Cajasol Ángel Ximénez ocupa actualmente la duodécima posición con diez puntos. La distancia con los puestos de descenso es mínima: solo dos puntos separan a los de Puente Genil de La Nava y Guadalajara, mientras que Huesca y Cangas, con nueve puntos, marcan la zona de promoción de descenso. Con la misma puntuación que el conjunto pontanés se encuentran Villa de Aranda y Cuenca, mientras que EON Alicante y Caserío Ciudad Real cuentan con una ligera ventaja, con doce y trece puntos respectivamente.

Todo apunta a que la lucha por la permanencia se concentrará en este grupo de equipos. Aunque algunos conjuntos parecen tener más margen de maniobra, la realidad es que serán varios los aspirantes a evitar el descenso, con el gol average como un factor determinante al final de la temporada. Además, no se descarta que algunos clubes refuercen sus plantillas en las próximas semanas.

Objetivo: mínimo, 20 puntos

Los cálculos son claros: para asegurar la permanencia será necesario alcanzar entre 20 y 22 puntos. En ese contexto, el Cajasol Ángel Ximénez está obligado a hacerse fuerte en casa ante rivales directos como Ciudad Real, La Nava, Alicante o Villa de Aranda, y a sumar al menos dos o tres victorias a domicilio. No hacerlo podría resultar decisivo en negativo. Existen, no obstante, desplazamientos donde puntuar es posible, como los de Guadalajara, Cuenca, Cangas o Huesca, siempre y cuando el equipo ofrezca una versión radicalmente distinta a la mostrada hasta ahora.

Una acción defensiva del Cajasol Ángel Ximénez. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

La situación exige una reacción inmediata desde el club. La plantilla ha entrado en una dinámica negativa difícil de explicar y, a día de hoy, el equipo se encuentra en una de las posiciones más comprometidas de la categoría. La necesidad de reorganizar el grupo y recuperar competitividad es evidente. En el entorno se habla de posibles cambios en el banquillo, salidas y llegadas de jugadores, pero por el momento todo son rumores. La realidad es que no se han producido movimientos oficiales y el tiempo apremia para dar un giro a una temporada que, de momento, se ha teñido de pesimismo.