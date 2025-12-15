Nacho Gómez, cierre del Córdoba Futsal, operado con éxito de su grave lesión en la rodilla derecha

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad confirmó este lunes el paso definitivo en el proceso médico de Nacho Gómez, que fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha en Valencia. La operación se desarrolló con normalidad y de manera satisfactoria, según trasladó la entidad blanquiverde a través de sus canales oficiales, acompañando el parte con un mensaje de apoyo al jugador, cedido esta temporada por el Movistar Inter.

La intervención era una estación inevitable tras la grave lesión sufrida por el cierre valenciano en los últimos compases de la primera parte del encuentro frente a Osasuna Magna Xota, correspondiente a la jornada 13 de Liga en Primera División, un duelo que finalizó con empate a tres tantos. Aquella acción, desafortunada y sin contacto aparente, dejó al futbolista tendido sobre el parqué y encendió de inmediato las alarmas en el banquillo cordobesista.

Días después, las pruebas médicas confirmaron el alcance del percance y el peor de los escenarios posibles: Nacho Gómez no podrá volver a competir en lo que resta de temporada. Un contratiempo de peso para el bloque de Emanuel Santoro, que pierde a una pieza específica en el esquema, especialmente en fase defensiva.

Tity del Rey, con Argentina

Paralelamente, si bien desde un prisma mucho más positiva, el ala blanquiverde Titi del Rey viajó este lunes a Argentina para disputar con su selección el doble compromiso amistoso que medirá a los de Matías Lucuix frente a Uruguay en Buenos Aires, los días 19 y 21 de diciembre.