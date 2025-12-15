El Cajasol Ángel Ximénez, en busca de la reacción ante el Villa de Aranda

Este martes el Cajasol Ángel Ximénez afronta en Aranda de Duero frente al Villa de Aranda (20.00 horas) su penúltimo compromiso de la primera vuelta, una cita de trascendencia directa para ambos contendientes. Solo dos puntos separan en la clasificación a arandinos y pontanenses, lo que añade un punto extra de tensión a un duelo marcado por la igualdad. El conjunto castellano-leonés ha sabido sacar rédito en su pista ante rivales de su misma liga, como La Nava, Alicante y Cangas, además de lograr un triunfo a domicilio frente a Guadalajara. En el lado opuesto, en casa solo ha cedido ante Barcelona, Bidasoa y Torrelavega, mientras que el resto de derrotas han llegado lejos de su feudo frente a equipos llamados a moverse en la zona noble. Un recorrido muy similar al del cuadro de Puente Genil, aunque en esta ocasión el factor cancha juega a favor del rival. El choque dará comienzo a las 20.00 horas y estará dirigido por el gallego Andrés Rosendo López y el asturiano José Carlos Friera Cavada.

El bloque arandino destaca, más que por individualidades, por su carácter colectivo. No sobresale un goleador por encima del resto, sino que el reparto ofensivo es una de sus señas de identidad, con aportación constante de la mayoría de sus efectivos. Donde sí está marcando diferencias es bajo palos: Pau Guitart se ha erigido en el portero con más paradas de la Asobal, con 126 intervenciones, sostén de un equipo intenso, que corre, defiende con agresividad y encuentra en el juego con el pivote una de sus armas más fiables. En sus filas figuran viejos conocidos del conjunto pontanés, como Vicente Poveda y Janosi, este último recordado por su paso la pasada campaña y reincorporado recientemente al proyecto arandino. A ello se suma el talento de jugadores como Asier Iribar, David López o Dalmau, capaces de marcar el ritmo del partido.

Para los de Puente Genil, la clave pasa por pasar página de lo ocurrido el pasado sábado y centrarse de lleno en el compromiso del martes. Resultará vital no permitir transiciones rápidas del rival, algo que solo se evita minimizando las pérdidas de balón, afinando en el lanzamiento y manteniendo un balance defensivo ágil. Si ese plan se cumple, buena parte del trabajo estará hecho. Además, será determinante que la portería pontanesa eleve su nivel y que la rival no mantenga la eficacia mostrada hasta ahora. En cuanto a efectivos, Paco Bustos podrá contar con toda la plantilla, un factor a tener en cuenta en un duelo en el que los dos puntos se antojan clave para afrontar con garantías el último partido de la primera vuelta en casa, el próximo sábado frente al Cangas.