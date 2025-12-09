Boxeo
Rafa Lozano Jr. supera a Suleymanov y avanza a cuartos del Mundial IBA
El púgil cordobés superó a los puntos (5-0) al representante azerbaiyano y este miércoles buscará el pase a semifinales frente a Rusia
El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. sigue marcando el ritmo en el Mundial absoluto que organiza la IBA en Dubái. El deportista de 19 años, hijo del mítico boxeador Rafa Lozano, que inició su participación el pasado 6 de diciembre con una clara victoria por 5-0 sobre el keniano Shaffi Hassan, repitió este martes clasificación tras imponerse a los puntos, y de nuevo por unanimidad, al azerbaiyano Suleymanov en los octavos de final y, por ende, logrando su billete a cuartos, donde este miércoles se cruzará con Rusia.
Y, de nuevo, el púgil se impuso con suficiencia a su par, reafirmando el excelente momento de forma que atraviesa y volcando al pleno la elección de los jueces.
Renombre internacional
Este torneo internacional de carácter amateur, que concluirá el próximo domingo 14 de diciembre, supone además su segundo Mundial absoluto en apenas tres meses de diferencia.
Y es que en septiembre viajó a Liverpool para competir bajo la organización de World Boxing, el organismo designado por el COI para dirigir el boxeo olímpico a partir de 2028. Allí, de hecho, rozó la perfección, haciéndose con una histórica medalla de plata y, en consecuencia, convirtiéndose en el primer español en subir a un podio mundial amateur.
Ahora es la IBA -la federación que gestionó el boxeo en los Juegos de París 2024- quien firma este campeonato global, que el cordobés viene afrontando con un objetivo tan ambicioso como lógico: sellar un año memorable con una segunda medalla mundial que sirva de preparación para lo que está por venir... El calendario no se detendrá con su actual aventura en Dubái. El joven cordobés ya mira al próximo año, cuando dará el salto al profesionalismo, con un debut que tiene fecha y lugar marcados en la agenda: el 6 de marzo en Córdoba, y con nada menos que un título iberoamericano en juego como carta de presentación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- La Aemet avisa de lluvia en Córdoba: estos son los tres días de la semana en los que habrá que sacar el paraguas
- La sonrisa de un semáforo
- Cuatro días de huelga en el SAS en plena ola de virus respiratorios: estos son los servicios mínimos
- Atropellada mientras circulaba en patinete por un conductor que dio positivo
- El Colegio Trinitarios de Córdoba invita a conocer el interior de 'La Casa de los Reyes Magos'