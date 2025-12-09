El mejor taekwondo vuelve a desplegarse en Vista Alegre con el Open Internacional de Andalucía y la Copa Iberdrola

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre volverá a convertirse este sábado en uno de los focos señalados del taekwondo nacional e internacional. La instalación cordobesa será sede de la decimoséptima edición del Open Internacional de Andalucía, uno de los eventos más consolidados del calendario autonómico, que en esta ocasión compartirá protagonismo con la Copa Iberdrola absoluta femenina, una cita de ámbito estatal que reunirá a gran parte de las mejores especialistas del país.

Ambas competiciones se desarrollarán de manera ininterrumpida desde las 9.00 horas hasta en torno a las 17.00 horas, con una jornada que se prevé tan extensa como atractiva. El acceso al recinto será totalmente gratuito.

El evento fue presentado oficialmente este martes en el Ayuntamiento de Córdoba, con la presencia de la presidenta del Imdeco, Marián Aguilar; el diputado de Deportes, Antonio Martín; y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Taekwondo, José Toledano. Durante el acto, se destacó el impacto deportivo y social de una cita que continúa creciendo edición tras edición en el ámbito.

Cartel internacional y grada multitudinaria

El Open de Andalucía contará este año con más de 600 participantes, procedentes de países como República Checa, Bélgica, Suecia, Portugal o México, además de representantes de todas las comunidades autónomas españolas. La cifra vuelve a ratificar el tirón que ejerce la competición, consolidada ya como uno de los torneos de mayor proyección en el panorama peninsular.

El ambiente no se quedará corto en las gradas. Según las previsiones federativas, similares a las del pasado año, la asistencia superará de nuevo las 2.000 personas, repitiendo el escenario y apuntando a un nuevo éxito de convocatoria.

Junto a ello, la Copa Iberdrola femenina volverá a ser uno de los grandes alicientes del día. La prueba, adscrita al programa nacional de fomento del deporte femenino, ofrecerá premios en metálico y reunirá en Vista Alegre a un importante elenco de taekwondocas destacadas en la escena internacional, añadiendo un plus competitivo a la jornada.