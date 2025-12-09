El cordobés Cecilio Morales, en la lista de una España sin Boyis ni Fabio para medirse a Serbia

Por segunda vez consecutiva, el Córdoba Futsal vuelve a rozar la presencia blanquiverde en una convocatoria de la selección absoluta, sin llegar a concretarse. Lo que hace algo más de un mes le ocurrió al ala califal Carlos Gómez -cedido por el Palma Futsal- se repite ahora con Fabio Alvira, incluido inicialmente en la prelista de Jesús Velasco, pero finalmente descartado. El guardameta madrileño no ha superado la selección definitiva, al igual que el cierre menciano Antonio Sánchez Tienda «Boyis» (Viña Albali Valdepeñas), que también formaba parte de esa relación de 30 nombres esbozada por el técnico toledano. Ninguno de los dos ha logrado pasar el último filtro, por lo que la provincia solo contará con un representante en los amistosos frente a Serbia: el montoreño Cecilio Morales.

La lista definitiva

Cecilio, una vez más, consolida su rol en la élite. El ala de Movistar Inter continúa siendo un fijo para Velasco y volverá a lucir la camiseta de España en la doble cita amistosa del 20 y 22 de diciembre, tras iniciar la concentración el día 15 en Las Rozas y partir hacia los Balcanes el 18. En la lista definitiva, el interista compartirá convocatoria con los guardametas Chemi (Jimbee Cartagena), Dídac (Barça) y Navarro (Manzanares); los cierres Raya (Movistar Inter) y Antonio (Barça); los ala-cierre Mellado (Jimbee Cartagena) y Rivera (ElPozo Murcia); los alas Javi Mínguez (Movistar Inter), Cortés (Manzanares), Rivillos (Palma Futsal) y Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior); además del ala-pívot Adolfo (Barça), y los puntas Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena) y Jesús Gordillo (MFK Tyumen).

La ausencia de Alvira causa especial impacto, ya que su rendimiento en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad le había colocado de nuevo en el radar internacional. A sus 35 años, atraviesa un tramo sobresaliente de temporada, con actuaciones clave en el arco de Vista Alegre y un peso fundamental en el equipo dirigido por Emanuel Santoro. Su inclusión en la prelista había sido una declaración directa de ese buen momento competitivo. Sin embargo, el guardameta no figura entre los 14 elegidos. Tampoco lo hace «Boyis», pese a ser uno de los nombres recurrentes en los últimos ciclos del combinado nacional.

Por otro lado, la convocatoria tampoco había contemplado desde un inicio al cordobés Bebe (ElPozo Murcia), habitual igualmente en las últimas temporadas y que fue llamado a la pasada concentración de octubre previa a los amistosos frente a Italia, aunque terminó quedándose sin viajar tras sufrir una fractura costal.